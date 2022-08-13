İntibak yasası için nefesler tutuldu! Milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası ne zaman çıkacak?

İntibak yasası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar sık sık güncel gelişmeleri araştırmaya başladı. İşte intibak yasasına dair tüm detaylar...
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktadır. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmış olup 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar şeklindedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, bu farklılıkların giderilmesi amacıyla çalışma yaptığı bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşları düzenlenerek farklılıklar giderilecek. Bu düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
İNTİBAK ZAMMI NEDİR?
İntibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen emekli maaşında farklılık olan kişiler arasında eşitsizliği gidererek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır.
Emekli maaşları, sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin baz alınması nedeniyle karma sisteme göre hesaplanmıştır. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı tarihlerde emekli olanların emekli maaşları da eşit olmuyor. Bu durumun eşitlenmesi için güncelleme kat sayısı ve maaş bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler İntibak Yasası ile gerçekleşecek.