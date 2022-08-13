İntibak yasası için nefesler tutuldu! Milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası ne zaman çıkacak?

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktadır. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmış olup 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar şeklindedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, bu farklılıkların giderilmesi amacıyla çalışma yaptığı bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşları düzenlenerek farklılıklar giderilecek. Bu düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.