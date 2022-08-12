Antalya'da banka şubesinde rehine krizi! Özel Harekat Polisi operasyon yaptı

İçeride banka personeli de var. Dakikalar önce hem Emniyet Müdürü geldi hem de adını öğrenemediğimiz şahsın annesi geldi. 'Ben kendisini ikna edebilirim' dedi. Birkaç dakika önce kısa da olsa bir görüştürme olayı gerçekleştirildi.

15 dakika önce 15 dakikalık zaman istemişti. O zaman da dolacak."