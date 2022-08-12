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    • Haberler
    • 12.08.2022 16:02
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    • 12.08.2022 17:25
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    Antalya'da banka şubesinde rehine krizi! Özel Harekat Polisi operasyon yaptı

    Son dakika haberine göre Antalya Kepez'deki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu banka müdürü ve rehineler kurtarıldı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

    Antalya’da banka şubesinde rehine krizi

    Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.

    Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.

    Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

    Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

    ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI! SALDIRGAN YAKALANDI
    Polis ekiplerinin operasyonu sonucu banka müdürü ve rehineler kurtarıldı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.


    Olay yerinde bulunan gazetecilerden gelen bilgilere ise şöyle:
    "Polisin rehin alan şahsı ikna süreci 1 buçuk saattir devam ediyor. Olay 15.30'da gerçekleşti. Banka şubesinin tam karşısında bulunuyoruz.

    15.30'da bankaya giren bir kişi hesabında bir işlem yapmak istediğini söyledikten sonra içerideki güvenliğin silahını alarak banka müdürünü rehin aldı. O andan itibaren ikna süreci, müzakereler devam ediyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir grup müzakereci de ikna etmeye çalışıyor şu anda görebildiğimiz kadarıyla.

        İçeride banka personeli de var. Dakikalar önce hem Emniyet Müdürü geldi hem de adını öğrenemediğimiz şahsın annesi geldi. 'Ben kendisini ikna edebilirim' dedi. Birkaç dakika önce kısa da olsa bir görüştürme olayı gerçekleştirildi.

        15 dakika önce 15 dakikalık zaman istemişti. O zaman da dolacak."

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