Antalya'da banka şubesinde rehine krizi! Özel Harekat Polisi operasyon yaptı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.
Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI! SALDIRGAN YAKALANDI
Polis ekiplerinin operasyonu sonucu banka müdürü ve rehineler kurtarıldı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan gazetecilerden gelen bilgilere ise şöyle:
"Polisin rehin alan şahsı ikna süreci 1 buçuk saattir devam ediyor. Olay 15.30'da gerçekleşti. Banka şubesinin tam karşısında bulunuyoruz.
15.30'da bankaya giren bir kişi hesabında bir işlem yapmak istediğini söyledikten sonra içerideki güvenliğin silahını alarak banka müdürünü rehin aldı. O andan itibaren ikna süreci, müzakereler devam ediyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir grup müzakereci de ikna etmeye çalışıyor şu anda görebildiğimiz kadarıyla.