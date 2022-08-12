Binlerce DGS adayı sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından 3 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 Ağustos itibariyle adaylar sonuç sorgulama ekranını yoğun olarak araştırmaya başladı. Peki DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, saat kaçta açıklanacak? 11 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM DGS sonuç sorgulama EKRANI: https://sonuc.osym.gov.tr
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2022 DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adayların gün içerisinde sık sık https://sonuc.osym.gov.tr/ adresini kontrol etmeleri öneriliyor.
DGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.
11 AĞUSTOS DGS SINAV SONUÇLARI BUGÜN, ERKEN AÇIKLANIR MI?
Sonuçların erken açıklanma ihtimali üzerinde durulurken konuya ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.