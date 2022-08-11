Deterjan Pazarı sahibi Süleyman Kocabaş kimdir? Deterjanpazarı.com nedir? Deterjan Pazarı dolandırıcı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

PARAMIZI ALAMIYORUZ

Fabrika önüne toplanan vatandaşlardan Seyithan Topaklı, kendisinin 40 bin, çevresinin ise toplam 200 bin lira zarara uğradığını iddia ederek, "İlk başlarda bir sıkıntı yoktu. 30 günde teslim ediyorduk, paramızı alıyorduk. Bu önce 60 güne, daha sonra 90 güne çıktı. Şu an hiçbir şekilde ne paramızı alabiliyoruz ne ürünlerimizi teslim edebiliyoruz. Bu 2 yıldır devam eden bir sistem." dedi.

BEN BİR EŞEKLİK ETTİM

Yaşanan olaylardan ötürü mağdur olduğunu iddia eden Remzi Ateş, kendisinin ve akrabalarının birçok sıkıntı yaşadığını, bir akrabasının sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulunduğunu anlattı. Ateş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben bir eşeklik ettim, güvendim bu işe girdim. Her şeyimi yatırdım. Parmağımızdaki yüzüklere kadar sattım. Geldim Süleyman Bey'le konuştum, oturdum, ağladım önünde 'Sözüm söz, yarın paran elinde' dedi Süleyman Bey. 1 hafta sonra geldim konuşmak için, param yatmadı. Korumalarından biri 'Bugün söz paran yatacak kardeşim, Süleyman Bey kesin talimat verdi' dedi.