Deterjan Pazarı sahibi Süleyman Kocabaş kimdir? Deterjanpazarı.com nedir? Deterjan Pazarı dolandırıcı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

Son dakika! Türkiye Detarjan Pazarı vurgunuyla çalkalnıyor. Yüzlerce kişi Deterjanpazarı Com firmasının önünde toplandı. Fimanının 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia ediliyor. Peki Deterjan Pazarı sahibi kim? Deterjanpazarı.com nedir? Deterjan Pazarı dolandırıcı mı, ödemeler ne zaman yapılacak? Süleyman Kocabaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
DETEJANPAZARI.COM NEDİR?
Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat eden Deterjanpazarı Com firması, banyo toplarını satın alma üzerine bir sistem kurdu.
Sisteme dahil olarak kazanç elde etmeye başlayan 40 bin üyenin bazıları, son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemesinin yapılmadığını, ürünleri satın alan kimse olmadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını iddia ederek Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'ndeki fabrika önünde toplandı.
Fabrika önündeki yüzlerce vatandaş kolilere zarar vererek, yönetim ofisine çıkmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanda taşkınlık oluşmaması adına önlem aldı.
PARAMIZI ALAMIYORUZ
Fabrika önüne toplanan vatandaşlardan Seyithan Topaklı, kendisinin 40 bin, çevresinin ise toplam 200 bin lira zarara uğradığını iddia ederek, "İlk başlarda bir sıkıntı yoktu. 30 günde teslim ediyorduk, paramızı alıyorduk. Bu önce 60 güne, daha sonra 90 güne çıktı. Şu an hiçbir şekilde ne paramızı alabiliyoruz ne ürünlerimizi teslim edebiliyoruz. Bu 2 yıldır devam eden bir sistem." dedi.
BEN BİR EŞEKLİK ETTİM
Yaşanan olaylardan ötürü mağdur olduğunu iddia eden Remzi Ateş, kendisinin ve akrabalarının birçok sıkıntı yaşadığını, bir akrabasının sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulunduğunu anlattı. Ateş, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben bir eşeklik ettim, güvendim bu işe girdim. Her şeyimi yatırdım. Parmağımızdaki yüzüklere kadar sattım. Geldim Süleyman Bey'le konuştum, oturdum, ağladım önünde 'Sözüm söz, yarın paran elinde' dedi Süleyman Bey. 1 hafta sonra geldim konuşmak için, param yatmadı. Korumalarından biri 'Bugün söz paran yatacak kardeşim, Süleyman Bey kesin talimat verdi' dedi.