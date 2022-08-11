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    • Haberler
    • 11.08.2022 09:11
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    • 11.08.2022 09:11
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    osym.gov.tr DGS sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM 2022 DGS sonuçları PUAN HESAPLAMA!

    Dikey Geçiş Sınavı'na katılarak eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında araştırmalara başladı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç nasıl öğrenilir? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    osym.gov.tr DGS sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM 2022 DGS sonuçları PUAN HESAPLAMA!

    DGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala öğrenciler konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle sonuç sorgulama ve puan hesaplama hakkında detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

    DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        DGS PUANININ HESAPLANMASI

        Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır

        SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

        a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

        b) Ön lisans başarı puanı

        c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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        Haberler Haberler osym.gov.tr DGS sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM 2022 DGS sonuçları PUAN HESAPLAMA!
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