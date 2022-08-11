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    • Magazin
    • 11.08.2022 10:08
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    • 11.08.2022 10:08
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    Herkesin gözü Beren Saat'teydi! Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'a Serenay Sarıkaya sürprizi! Yeni sezonun tozunu attıracak!

    Kral Kaybederse isimli dizi için çalışmalar uzun süredir devam ediyor. En başından beri başrolün belli olduğu dizi için Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşma sağlanmıştı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı bir diğer kitap olan Kral Kaybederse'nin tıpkı Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi reyting rekorları kıran diziler arasında yer alması bekleniyor. Son olarak kadın başrol için Beren Saat'in düşünüldüğü belirtilirken son dakika gelen kulis bilgilerine göre yakışıklı oyuncunun partnerliğini Serenay Sarıkaya yapacak. İşte Kral Kaybederse dizisi oyuncuları, konusu ve çıkış tarihi...

    takvim.com.tr
    Kıvanç Tatlıtuğ’a Serenay Sarıkaya sürprizi!

    Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının hikayesini kaleme alarak piyasaya sunduğu Kral Kaybederse romanı, yeni sezonda Star TV'de dizi olarak ekrana gelecek.

    Daha önce Budayıcıoğlu tarafından yazılan ve ekrana uyarlanan birçok izi gibi Kral Kaybederse'nin de reyting rekorları kırması bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer alacağı ilk andan itibaren belli olan dizi için kadın başrol arayışı devam ediyor. Beren Saat ismi anılırken son olarak ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ismiyle sosyal medya sallandı.

    KIVANÇ TATLITUĞ'UN PARTNERİ SERENAY SARIKAYA MI?

    Fakat gerçek bambaşka çıktı. Oya Doğan'ın haberine göre; Kral Kaybederse dizisinde yakışıklı oyuncunun partneri, Beren Saat değil Serenay Sarıkaya oldu. Aynı markanın yüzü olan fakat hiç birlikte kamera karşısına geçmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya, Kral Kaybederse dizisinde partner olacaklar.

        Dedikoduların ortaya çıkmasıyla birlikte gazeteci Birsen Altuntaş'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. "#KralKaybederse dizisi için Serenay Sarıkaya'ya yapılmış resmi hiçbir teklif yok. Bundan sonra teklif gider mi? Cevap: Yaşayıp göreceğiz." açıklamasıyla dizi hakkındaki tartışmalar sona erdi.

        KRAL KAYBEDERSE KONUSU

        Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

        Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.

            KRAL KAYBEDERSE KİTAP ÖZETİ

            Avına av olan bir avcının hikâyesi…

            İnsanoğlu ilk çocukluk yıllarında yaşadıklarından çok etkilenir. Henüz tam ortaya çıkmamış bir heykel gibidir o; hayat da onu ince ince şekillendirmeye çalışan usta bir heykeltıraş… Alır eline keskiyi, usul usul oyar. Ama bazen keskiyi öyle bir savurur ki, bir parça kopuverir ve o parçayı bir daha kimse yerine koyamaz. Kendini hep dorukta görüyor ve asla aşağı düşmeyeceğini sanıyordu. Ama bir gün hayat elindeki keskiyi ona da savuruverdi ve onun da koptu yüreği…

            Oysa pek çok kadının gönlüne taht kurmuş bir kraldı o… Uzun süre ne kendi inandı tahttan indiğine, ne de kadınlar. Ama bir şeylerin değiştiğini yine de ilk hisseden kadınlar oldu; ona yıllarca köle gibi itaat eden kadınlar… Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.

            KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

            Kral Kaybederse adlı dizinin yeni sezonda Star TV ya da Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor. Kadın oyuncu olarak da Beren Saat'in düşünüldüğü söylentiler arasında. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı. Narsistik kişilik bozukluğunu temel alan romanın önümüzdeki dönem ekranlarda olacağı söyleniyor.
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            Haberler Magazin Herkesin gözü Beren Saat'teydi! Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'a Serenay Sarıkaya sürprizi! Yeni sezonun tozunu attıracak!
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