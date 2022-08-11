Herkesin gözü Beren Saat'teydi! Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'a Serenay Sarıkaya sürprizi! Yeni sezonun tozunu attıracak!

Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının hikayesini kaleme alarak piyasaya sunduğu Kral Kaybederse romanı, yeni sezonda Star TV'de dizi olarak ekrana gelecek.
Daha önce Budayıcıoğlu tarafından yazılan ve ekrana uyarlanan birçok izi gibi Kral Kaybederse'nin de reyting rekorları kırması bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer alacağı ilk andan itibaren belli olan dizi için kadın başrol arayışı devam ediyor. Beren Saat ismi anılırken son olarak ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ismiyle sosyal medya sallandı.
KIVANÇ TATLITUĞ'UN PARTNERİ SERENAY SARIKAYA MI?
Fakat gerçek bambaşka çıktı. Oya Doğan'ın haberine göre; Kral Kaybederse dizisinde yakışıklı oyuncunun partneri, Beren Saat değil Serenay Sarıkaya oldu. Aynı markanın yüzü olan fakat hiç birlikte kamera karşısına geçmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya, Kral Kaybederse dizisinde partner olacaklar.