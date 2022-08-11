En güzel aşure nasıl yapılır, püf noktaları neler? Lezzetiyle herkesi büyüleyecek aşure tarifi!

AŞURE TARİFİ

Nohutu, kuru fasulyeyi ve buğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatların ayrı ayrı haşlanması gerekir. Ürünlerin pişme süresi farklılık gösterdiği için bakliyatlardan biri diri kalırken, diğeri çok yumuşak olabilir. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın.

Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın.Aşure malzemelerini seçerken kaliteli ve taze malzeme seçmeye, bakliyat ürünlerinin geçen yılın ürünü olmamasına dikkat etmek gerekir.