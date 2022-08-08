Müslüman alemi merakla gündemde Aşure Günü 786 besmele okumanın fazileti nedir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Muharrem ayının 10'uncu gününde idrak edilecek olan Aşure Günü birlik, beraberlik ve paylaşma, dayanışmayı simgeliyor. Peki Aşure Günü 10 kişiye selam vermenin fazileti nedir? Aşure günü okunacak dualar ve zikirler nedir? İşte merak edilenler!
AŞURE GÜNÜ 10 KİŞİYE SELAM VERMENİN FAZİLETİ NE?
Aşure gününde 10 kişiye selam vermenin çok sevap olduğu söylenmektedir. Peygamber efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde "Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." demiştir.
AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR
Tevbe istiğfarda bulunmak.
(Farz namazlar dışında nafile) namaz kılmak.
Oruç tutmak.
Sıla-i rahim (akrabayı arayıp sormak).
Sadaka vermek.
Gusül (boy abdesti) almak.
Sürme çekmek.
Bir alimi ziyaret etmek.