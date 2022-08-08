AŞURE GÜNÜNDE 786 BESMELE

Aşure gününde 786 Besmele-i Şerîf Her Ne Niyet Üzerine Okunursa Kabul Olur!

"Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm"

Aşure Günü Akşamla Yatsı Arası (40 ) FATİHÂ-İ ŞERÎF Ne Niyet Üzerine Okunursa Kabul Olur!

FATİHÂ-İ ŞERÎF

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

3- Errahmânir'rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Amin )

Anlamı

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3. O, rahmândır ve rahîmdir.

4. Ceza gününün mâlikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6. Bize doğru yolu göster.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!