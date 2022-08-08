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    • Haberler
    • 08.08.2022 10:29
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    • 08.08.2022 10:29
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    Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Bugün eve ne alınmalı, erzak almanın önemi nedir? Aşure malzemeleri kaç çeşit olur?

    Aşure Günü bugün idrake edilemeye başlandı. En çok merak konusu olan Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Sorusunun cevabını haberimizde derledik. Ayrıca paylaşma, birlik, beraberlik günü olan Aşure Günü ibadetllerinin neler olduğu, Muharrem ayının faziletleri gibi bilgilere de haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Peki, Bugün eve ne alınmalı, erzak almanın önemi nedir? Aşure malzemeleri kaç çeşit olur? İşte merak edilenler!

    Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Bugün eve ne alınmalı, erzak almanın önemi nedir? Aşure malzemeleri kaç çeşit olur?

    Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü'nde oruç tutulur mu, hangi ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini günler takvimine göre Muharrem ayı başlangıncı ve Aşure Günü'nün hangi tarihte idrak edileceği belli olmuştu. Vatandaşlar bu bilgileri merak ederken bir yandan da yapılması gerekenleri ve Muharrem ayı faziletlerini araştırır oldu. İşte ayrıntılar...

    MUHARREM AYINDA ALIŞVERİŞ NE ZAMAN YAPILIR, ÖNEMİ NEDİR?

    Söz konusu durumla ilgili bazı kitaplarda hadis olduğu iddia edilen bir söz nakledilmektedir. "Aşure günü aile efradına cömert davranana Allah yıl boyunca cömert davranır" şeklindeki bu rivayetin, hadis ilmiyle meşgul olan ulemanın çoğu tarafından zayıf bir rivayet olduğu kabul edilmiştir.

    Peygamberimiz (s.a.v) ve sahabeden böyle bir uygulama, yani aşure gününe özel alışveriş yaptıklarına dair bir bilgi ve rivayet nakledilmemiştir. Dolayısıyla bu uygulama için farz, vacip zaten denemeyeceği gibi, sünnet demek için de elde yeterli delil mevcut değildir.

    AŞURE GÜNÜ EVE ERZAK ALMANIN ÖNEMİ NEDİR?

    10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

    "Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder."(Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

    Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak, "Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk." buyuruyor.

    Yine İbn-i Uyeyne de: "Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik." (Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, VI, 306) buyuruyor.

    10 Muharrem günü olan Aşure gününde evimizin rızkını biraz daha geniş tutarak bütün sene onun bereketİni evimizde yaşayabileceğim.

        AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI

        Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

        Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

        Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı. Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
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