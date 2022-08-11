Başkan Erdoğan açıkladı! Et fiyatları ne kadar? Et fiyatları ucuzladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek" dedi. İşte et fiyatlaır hakkında merak edilenler...