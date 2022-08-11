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    • 11.08.2022 15:14
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    • 11.08.2022 15:22
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    Başkan Erdoğan açıkladı! Et fiyatları ne kadar? Et fiyatları ucuzladı mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükbaş hayvanlarda indirimli satışların başlayacağını duyurdu. Bu durumun ardından birçok kişi et fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Peki, et fiyatları ne kadar? Et fiyatları ucuzladı mı? Et fiyatları kaç lira? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan açıkladı! Et fiyatları ne kadar? Et fiyatları ucuzladı mı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek" dedi. İşte et fiyatlaır hakkında merak edilenler...

    ET FİYATLARI UCUZLADI MI?

    Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada et fiyatları için "Yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. " ifadeleri kullanıldı.

    Tarım Kredi Kooperatifleri'nde kuzu etine yapılan indirim, büyükbaş hayvan etine de yansıyacak.

    Cumhurbaşkanı, ''Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız'' diye konuştu.

        TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜRÜN FİYATLARI İNDİRİLECEK Mİ?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında parti kurmaylarına seçime ve ekonomiye yönelik talimatlar verdi.

        Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizen Erdoğan, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye dana eti için de talimatı verdi. Peki hangi ürünlerde fiyatlar düşecek?

        "Tarım Kredi marketlerinde dana etinde indirim bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti. Konu AK Parti Merkez Karar ve Yönetim toplantısında gelmişti. Erdoğan kar amacının güdülmediğini söyledi ve 'indirime gidin vatandaş ucuza alabilsin' dedi."

        Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğinin de altını çizmişti Erdoğan, talimatının verilmesiyle çalışmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dana etine indirim getirilmesi için çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta kuzu etine yüzde 25 indirim olmuştu. Buna göre fiyatlarda gövde kuzu 129 liradan 98 liraya düşmüştü. Kuzu pirzola 181 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114 liradan 86 liraya düşmüştü. Şimdi gündemde büyükbaş hayvanlar var.

        TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Dana etinde yüzde 25 oranında indirim gelmesi bekleniyor. Sonrasında ise temel gıda ürünlerine indirim yapılması bekleniyor. Et, süt, yumurta, yağ, şeker gibi ürünlerde indirim yapılması bekleniyor. Amaç diğer marketlerdeki fahiş fiyatların azaltılması, böylece vatandaşın daha uygun fiyatlı ürünleri alabilmesi sağlanacak.

        Kuzu etinden sonra şimdi sıra dana etinde ardından temel gıda ürünlerine indirim gelmesi bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirimli olarak satılması için çalışmalar devam ediyor."
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