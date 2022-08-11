İkametgah değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet adres değişikliği nasıl yapılır?

Adres değişikliği yapmak isteyenler konuyla ilgili detayları merak ediyor. E-devlet üzerinden kolaylıkla ikametgah değiştirme yapabilmek mümkündür. İşte adres değiştirme işlemi ve konu hakkında tüm detaylar...
İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
İkametgah değişikliği 2 şekilde yapılabiliyor. İlk olarak ilgili yerin Nüfus müdürlüğüne Adres bildirimi yapılarak değişiklik yapılabilir. Bunun için de eğer taşınılan adres daha önce başka biri tarafından beyan edilmişse, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası gibi belgelere ihtiyaç olacaktır. Ancak beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez.
İkametgah değişikliği yapmanın diğer yolu da e-Devlet sistemi. Bunun için ilk olarak e-Devlet'e giriş yapın. Ardından karşınıza gelen sayfadaki "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." Ve "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.
Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek. Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçin.