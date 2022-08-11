İkametgah değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet adres değişikliği nasıl yapılır?

İkametgah değişikliği yapmanın diğer yolu da e-Devlet sistemi. Bunun için ilk olarak e-Devlet'e giriş yapın. Ardından karşınıza gelen sayfadaki "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." Ve "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.

Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek. Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçin.