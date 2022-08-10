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    • Haberler
    • 10.08.2022 08:02
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    • 10.08.2022 08:02
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    KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? Lisans, ön lisans, ÖABT sınavı yeni tarihleri... 4 Ağustos 2022 KPSS sınavı ne zamana ertelendi?

    Son dakika haberine göre KPSS 2022 iptal edildi. İnternet arama motorlarında yüzbinlerce aday KPSS iptal mi edildi son dakika? 4 Ağustos 2022 KPSS lisans, ön lisans sınavı ne zamana ertelendi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmenin detayları...

    KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA?

    KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? 4 Ağustos 2022 KPSS lisans, ön lisans sınavı ne zamana ertelendi? soruları gündemde yer alıyor. KPSS sorularının çalındığı yönündeki iddialar nedeniyle inceleme başlatılırken flaş bir gelişme yaşandı. 31 Temmuz 2022 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) iptal edildi. Açıklama yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy'dan geldi. İşte detaylar...

    KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, KPSS'nin kopya iddiaları sonrası iptal edildiğini duyurdu.

    4 AĞUSTOS KPSS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ? YENİ ÖSYM TAKVİMİ

    ''Ersoy'un açıklamalarından satır başlıkları;

    KPSS oturumları iptal edilmiştir.

    İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

    Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.

    Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

    Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.

        (2022-KPSS) Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.

        Sınavlara ilişkin takvim en kısa sürede açıklanacak.''

        SINAV GİRİŞ ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

        Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek.

        NE OLMUŞTU?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda soruların sızdırıldığı iddiası yargıya taşındı. Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

        İddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'ndeki aramaya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

        MÜFETTİŞLER BUGÜN DE ÖSYM'DE

        DDK müfettişlerinin dün başlattığı inceleme bugün de devam ediyor.

        Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

        BAKAN SOYLU: DEVLET İŞİNİN BAŞINDADIR

        Devlet Denetleme Kurulunun, Yükseköğretim Kurulunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet işinin başındadır." ifadesini kullandı.

        KPSS sınavına yönelik incelemeye ilişkin açıklamada bulunan DDK Başkanı Yunus Arıncı "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.

        YAYINEVİNE AİT İKİ ADRESTE ARAMA

        Soruşturma kapsamında iddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay'daki merkezi ile Ostim'deki matbaasında gece yarısına kadar süren arama gerçekleştirildi.

        Polis, yayınevinde bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

            YÖK'TEN İNCELEME

            Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) iddialara ilişkin inceleme başlattı.

            YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, KPSS'deki iddiaların araştırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK'yı görevlendirdiği hatırlatılarak, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

            YÖK Başkanı Erol Özvar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Haberler KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? Lisans, ön lisans, ÖABT sınavı yeni tarihleri... 4 Ağustos 2022 KPSS sınavı ne zamana ertelendi?
                SON DAKİKA