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    • Haberler
    • 04.08.2022 12:38
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    • 04.08.2022 12:38
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    Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

    Okullar ne zaman açılacak? Son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan 2022-202 eğitim öğretim takvimi, MEB'in açıklaması ile birlikte belli oldu. Ağustos ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde yaz tatilinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan karneler ile birlikte yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklara başladı. Peki, 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatiller ne zaman yapılacak?

    ANAOKULLARI VE 1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UYUM EĞİTİM HAFTASI...

    Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

    BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.

        YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.



        ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
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