Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan karneler ile birlikte yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklara başladı. Peki, 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatiller ne zaman yapılacak?
ANAOKULLARI VE 1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UYUM EĞİTİM HAFTASI...
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.