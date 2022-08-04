Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan karneler ile birlikte yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklara başladı. Peki, 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatiller ne zaman yapılacak?