KPSS hangi oturumları iptal edildi? Tüm KPSS oturumları ertelendi mi? KPSS iptal edilirse ne olur? ÖSYM KPSS sınav takvimi! Ortaöğretim, ÖABT, Alan Bilgisi ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'nin kopya iddiaları sonrası iptal edildiğini duyurdu. Peki, KPSS iptal edilirse ne olur? KPSS hangi oturumları iptal edildi? Tüm KPSS oturumları ertelendi mi? ÖSYM KPSS sınav takvimi! Ortaöğretim, ÖABT, Alan Bilgisi ne zaman yapılacak?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS'nin kopya iddiaları sonrası iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, "31 Temmuz'da yapılan KPSS iptal edilmiştir.
Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.
DDK: KPSS'NIN İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR
DDK Başkanı Yunus Arıncı da, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.