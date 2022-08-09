iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? iPhone 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar olacak?

Apple'ın yeni bombası İPhone 14 serisi için artık son haftalara girildi. Son dokunuşlarını yapan teknoloji devi İphone 14 modellerini eylül ayında tanıtarak satışa sunacak. Serinin en az 100 dolar daha fazla olacağı yönünde beklentiler bulunurken bazı iddialara göre de şirketin zam yapmayacağı öne sürüldü. iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.
iPhone 14'den ilk fotoğraflar sızdı. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max.