DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ais.osym.gov.tr DGS sonuçları sorgulama ekranı: 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu hemen hemen her gün merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS ilk tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte DGS sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından DGS sınav sonuç tarihi belli oldu ancak ÖSYM bazı durumlarda belirtilen tarihten önce sonuçların erişime açabiliyor. Bu nedenle öğrenciler, DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını aratıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ÖSYM DUYURDU!
ÖSYM akademik takvime bakıldığında Dikey Geçiş Sınavı'nın 12 Ağustos günü açıklanacağı görülüyor. Böylece Cuma günü adaylar GS sonuçlarına kavuşabilecek. Adayların sonuç belgesinde:
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.