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    • Haberler
    • 09.08.2022 08:43
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    • 09.08.2022 08:43
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    DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ais.osym.gov.tr DGS sonuçları sorgulama ekranı: 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler sabırsızlıkla DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilme hakkı kazanıyor. Peki, DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan DGS sınav sonuç tarihi!

    takvim.com.tr
    DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ais.osym.gov.tr DGS sonuçları sorgulama ekranı: 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu hemen hemen her gün merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS ilk tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte DGS sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından DGS sınav sonuç tarihi belli oldu ancak ÖSYM bazı durumlarda belirtilen tarihten önce sonuçların erişime açabiliyor. Bu nedenle öğrenciler, DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını aratıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ÖSYM DUYURDU!

    ÖSYM akademik takvime bakıldığında Dikey Geçiş Sınavı'nın 12 Ağustos günü açıklanacağı görülüyor. Böylece Cuma günü adaylar GS sonuçlarına kavuşabilecek. Adayların sonuç belgesinde:

    a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

    b) Ön lisans başarı puanı

    c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

        DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

        2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.
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        Haberler Haberler DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ais.osym.gov.tr DGS sonuçları sorgulama ekranı: 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
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