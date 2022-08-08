Sınav tarihleri belli oldu! AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Yüz yüze gerçekleştirilecek olan AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos günü uygulanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak. İşte konu hakkında merak edilenler...
AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ
2022-2023 yılı Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak düzenlenecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu sınav griş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri genellikle sınav tarihinden 1-2 hafta önce erişime açılıyor. Böylelikle sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.