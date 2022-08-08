Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, eylül ayının kaçında açılacak?

Yaz mevsiminin son ayına girilmesiyle birlikte okula gitmek için sabırsızlanan öğrenciler okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.