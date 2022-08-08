Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, eylül ayının kaçında açılacak?

Yaz mevsiminin son ayına girilmesiyle birlikte okula gitmek için sabırsızlanan öğrenciler okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Akademik takvime göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi başlıyor.
2022-2023 AKADEMİK TAKVİM
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil,
23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili,
17-20 Nisan 2023 ikinci ara tatil,
16 Haziran 2023 okullar kapanacak.
İkinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.