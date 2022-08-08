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    • Haberler
    • 08.08.2022 16:53
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    • 08.08.2022 16:53
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    KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? TARİH BELLİ OLDU! İptal edilen KPSS Lisans sınavı başvuruları ne zaman alınacak? YENİ ÖSYM TAKVİMİ!

    İptal edilen KPSS lisans sınavı hakkında son gelişmeler takip ediliyor. Son dakika haberine göre yeni KPSS tarihi belli oldu. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? İptal edilen KPSS Lisans sınavı başvuruları ne zaman alınacak? İşte yeni ÖSYM takvimi!

    takvim.com.tr
    KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

    Son dakika haberine göre yeni KPSS tarihi belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada: " ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? İptal edilen KPSS Lisans sınavı başvuruları ne zaman alınacak?

    KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? YENİ KPSS TARİHLERİ 2022...

    2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

    KPSS Nedir?

    KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

        KPSS Ne İşe Yarar?

        Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.

        KPSS Türleri Nelerdir?

        KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

        - KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

        - KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

        - Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.

        Kimler KPSS Sınavına Girebilir?

        KPSS sınavına girecek olan kişiler ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarıdır. Tabii elbette lise mezunu olmak gerekir.
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        Haberler Haberler KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? TARİH BELLİ OLDU! İptal edilen KPSS Lisans sınavı başvuruları ne zaman alınacak? YENİ ÖSYM TAKVİMİ!
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