KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? TARİH BELLİ OLDU! İptal edilen KPSS Lisans sınavı başvuruları ne zaman alınacak? YENİ ÖSYM TAKVİMİ!

Son dakika haberine göre yeni KPSS tarihi belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada: " ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak? İptal edilen KPSS Lisans sınavı başvuruları ne zaman alınacak?
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? YENİ KPSS TARİHLERİ 2022...
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS Nedir?
KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.