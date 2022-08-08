KPSS TAKVİMİ 2022! ÖSYM KPSS iptal edilen, ertelenen Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihleri...

Son dakika haberi... Yeni KPSS tarihi belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada: "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi. KPSS sınavlarını bekleyen yüzbinlerce aday Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2022 KPSS takvimi...