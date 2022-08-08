KPSS TAKVİMİ 2022! ÖSYM KPSS iptal edilen, ertelenen Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihleri...

Son dakika haberi... Yeni KPSS tarihi belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada: "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi. KPSS sınavlarını bekleyen yüzbinlerce aday Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2022 KPSS takvimi...
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? YENİ KPSS TARİHLERİ 2022...
Merakla beklenen KPSS tarihleri duyuruldu. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından son dakika yeni KPSS takvimi yayımlandı.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
ÖSYM KPSS ÖABT SINAVI HANGİ TARİHTE?
2022-ÖABT de 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
2022 KPSS LİSANS GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLGİSİ OTURUM TARİHLERİ
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak.