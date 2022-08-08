ÖSYM KPSS iptal edilen, ertelenen Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihleri... KPSS TAKVİMİ 2022!

Son dakika haberine göre yeni KPSS tarihi belli oldu. ÖSYM'den duyuru geldi. Buna göre 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak. İşte ÖSYM KPSS iptal edilen, ertelenen Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihleri...
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? YENİ KPSS TARİHLERİ 2022...
Merakla beklenen KPSS tarihleri duyuruldu. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından son dakika yeni KPSS takvimi yayımlandı.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
ÖSYM KPSS ÖABT SINAVI HANGİ TARİHTE?
2022-ÖABT de 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
2022 KPSS LİSANS GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLGİSİ OTURUM TARİHLERİ
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak.