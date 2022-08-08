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    • Haberler
    • 09.08.2022 15:33
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    • 09.08.2022 15:34
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    ÖSYM KPSS iptal edilen, ertelenen Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihleri... KPSS TAKVİMİ 2022!

    Son dakika haberi... Yeni KPSS tarihi belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada: "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi. KPSS sınavlarını bekleyen yüzbinlerce aday Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2022 KPSS takvimi...

    2022 KPSS tarihleri BELLİ OLDU!

    Son dakika haberine göre yeni KPSS tarihi belli oldu. ÖSYM'den duyuru geldi. Buna göre 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak. İşte ÖSYM KPSS iptal edilen, ertelenen Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihleri...

    KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? YENİ KPSS TARİHLERİ 2022...

    Merakla beklenen KPSS tarihleri duyuruldu. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından son dakika yeni KPSS takvimi yayımlandı.

    KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

    2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

    ÖSYM KPSS ÖABT SINAVI HANGİ TARİHTE?

    2022-ÖABT de 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

    2022 KPSS LİSANS GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLGİSİ OTURUM TARİHLERİ

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak.

        YENİ KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

        GÜNCEL KAYMAKAMLIK- MHUY TARİHLERİ

        18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

        13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

        2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

        İşte ÖSYM'nin yayımladığı TAKVİM👇
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        Haberler Haberler ÖSYM KPSS iptal edilen, ertelenen Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, ÖABT, DHBT yeni sınav tarihleri... KPSS TAKVİMİ 2022!
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