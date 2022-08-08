LGS kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil sonuçları açıklandı. Lise kayıt tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler kayıt dönemine ilişkin tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde öğrenmek istiyor. Peki, Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2022 kayıt tarihlerine dair bilgiler...
LİSE KAYITLARI İÇİN BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.