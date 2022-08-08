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    • 08.08.2022 08:54
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    2022 Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB 2022 kayıt tarihleri!

    LGS'nin hemen ardından sonuçlarını öğrenen ve tercihlerini yapan öğrenciler kayıt tarihlerini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Peki, lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2022 kayıt tarihleri!

    takvim.com.tr
    Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

    LGS kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil sonuçları açıklandı. Lise kayıt tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler kayıt dönemine ilişkin tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde öğrenmek istiyor. Peki, Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2022 kayıt tarihlerine dair bilgiler...

    LİSE KAYITLARI İÇİN BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

    Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

    LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

    Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

        İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;

        "İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

        Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

        Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

        Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir."
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        Haberler Haberler 2022 Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB 2022 kayıt tarihleri!
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