Lise boş kontenjan sorgulama 2022! Lise kayıtları ne zaman yapılacak? MEB son dakika Lise kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

Lise kayıtları için araştırmalar başladı. Tercih sonuçlarını öğrenen öğrenciler kayıt ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ise yayınladığı kılavuzda konu ile ilgili detaylara yer vermişti. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 LGS Lise kayıt için gerekli belgeler neler? İşte tüm detaylar...