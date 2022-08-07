Lise boş kontenjan sorgulama 2022! Lise kayıtları ne zaman yapılacak? MEB son dakika Lise kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

Lise kayıtları için araştırmalar başladı. Tercih sonuçlarını öğrenen öğrenciler kayıt ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ise yayınladığı kılavuzda konu ile ilgili detaylara yer vermişti. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 LGS Lise kayıt için gerekli belgeler neler? İşte tüm detaylar...
LİSE KAYITLARI İÇİN BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.