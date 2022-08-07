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    • Haberler
    • 07.08.2022 08:58
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    • 07.08.2022 08:59
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    SON DAKİKA! YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta? Kritik tahmin! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı

    YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında kritik tahmin yapıldı. 28-29 Haziran tarihlerinde TYT-AYT-YDT oturumlarına giren milyonlarca aday gözlerini ÖSYM açıklamalarına dikti. Üniversite kayıtlarının başlamasına az bir süre kala YKS tercih sonuç tarihi araştırmaları hızlandı. Peki YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları başladı mı? İşte yanıtları...

    SON DAKİKA! YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta?

    SON DAKİKA! YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları adayların gündeminde yer alıyor. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt tarihi yaklaştıkça adayların heyecanı artıyor. Peki ÖSYM'den duyuru geldi mi? İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tahmin ve diğer detaylar...

    YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI, SAAT KAÇTA?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. ÖSYM'den duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan üniversite kayıt işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında YKS tercih sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    YKS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

    YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

        Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
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        Haberler Haberler SON DAKİKA! YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta? Kritik tahmin! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı
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