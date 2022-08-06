Bankaların emekli promosyonu 2022 ne kadar oldu? 3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma cayma bedeli ne kadar? Emeklilerin çoğu bunları bilmiyor!

2022 BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

AKBANK Emekli maaşını 31 Ağustos 2022'ye kadar Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyon alabilecek. Kampanya dönemi içerisinde, ayrıca toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalara 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para verilecek. YAPI KREDİ Yapı Kredi Bankası, maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor.

GARANTİ BBVA 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. İŞ BANKASI Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.