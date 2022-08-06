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    • Haberler
    • 06.08.2022 15:40
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    • 06.08.2022 15:40
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    Bankaların emekli promosyonu 2022 ne kadar oldu? 3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma cayma bedeli ne kadar? Emeklilerin çoğu bunları bilmiyor!

    Bankalarım emekli promosyonu hakkında araştırmalar devam ediyor. Emekli maaşını taşıma karşılığında alacağı promosyon ödemesini merak ediyor. Ayrıca 3 yıl dolmadan emekli maaşını taşımak isteyenler de bankaların cayma bedellerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2022 bankaların emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyonu 2022 ne kadar? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Bankaların emekli promosyonu 2022 ne kadar oldu?

    Bankaların emekli promosyonu 2022 sık sık aratılıyor. Emekli maaşını taşımak isteyenler verilen teklifleri araştırmaya başladı. İşte emekli maaşına dair tüm detaylar ve konu hakkında merak edilenler...

    2022 BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

    AKBANK Emekli maaşını 31 Ağustos 2022'ye kadar Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyon alabilecek. Kampanya dönemi içerisinde, ayrıca toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalara 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para verilecek. YAPI KREDİ Yapı Kredi Bankası, maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor.

    GARANTİ BBVA 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. İŞ BANKASI Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

    DENİZBANK Emekli maaşını Denizbank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor. QNB FİNANSBANK QNB Finansbank, 5 binTL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

    INGBANK Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

        HALKBANK 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde maaş alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.

        TEB emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren emekli müşterilerine 5 bin 500 TL'ye varan promosyon ödüyor. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

        TÜRKİYE FİNANS Bin 499 TL'ye kadar maaş alanlara 2 bin 250 TL'ye kadar, 1.500-2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 3 bin TL'ye kadar, 2 bin 500 TL ve üzeri alanlara 5 bin TL ödeniyor.

        VAKIFBANK maaşı 1.500.TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL.

        ZİRAAT BANKASI 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde alanlara 750 TL olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödeniyor.

        3 YIL DOLMADAN EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA CAYMA BEDELİ NE KADAR?

        3 yıl dolamdan emekli maaşını taşımak isteyenler hesaplamalarını bankada kaldıkları süreye göre yapabilirler. Eğer kişi maaşını taşıdıktan 2 gün sonra maaşını taşımak isterse aldığı promosyonu aynı şekilde iade etmesi gerekebilir. 2 yıldolduktan sonra cayma karrı verdiğinde ise geriye kalan süre için cayma bedeli ödemesi gerekir.
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        Haberler Haberler Bankaların emekli promosyonu 2022 ne kadar oldu? 3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma cayma bedeli ne kadar? Emeklilerin çoğu bunları bilmiyor!
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