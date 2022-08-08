Kontrol ederek para sorgulaması yapın! TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 2.500-3.000 ve 5.000 TL yatmış olabilir!

Devlet doğrultusundan oluşturulan sosyal yardımlara pandemi döneminde hepimiz tanık olduk. İhtiyaç sahiplerine yönelik oluşturulan yardımlardan pek çok yararlandı. Akıllara pandemi yadım parası hala veriliyor mu sorusu gelmekte. Maalesef pandemi destek ücreti programı devam etmiyor. Ancak devlet doğrultusundan ödenen 45 e yakın tanınan sosyal destek paketi mevcut. İhtiyaç sahiplerinin hesabına yatırılan bu ücretlerden alakalı vatandaşlar faydalanabilir.
Bir başka sosyal yardım olarak engelli bireylere yönelik bakım ücreti ödenmektedir. Aylık 2500 TL'yi geride bıraktığımız sosyal yardımdan yalnızca birinci dereceden engelli yakını faydalanabilmektedir.
Burada yardımlardan faydalanmayı istiyorsanız kesinlikle kapsamlı bir araştırma sürecini yakından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bugünkü koşullarında pek çok kurum ve kuruluşun yardım dağıttığı biliniyor. Burada makul şartlarda yardım almak amacıyla kesinlikle sosyal yardımların ön koşullarını karşılıyor olmanız gerekiyor.