Kontrol ederek para sorgulaması yapın! TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 2.500-3.000 ve 5.000 TL yatmış olabilir!

TC Kimlik İle Sorgulama Yapma?

E devlet üzerinden bir çok durum ile alakalı bilgi edinilebilir. Herhangi bir ücret ödemesi yapıldığı vakit alakalı kurum doğrultusundan telefonunuza SMS olarak bilgilendirme yapılır. E devletten sorgulama gerçekleştirmek amacıyla sosyal yardım verileri sorgulama başlığına giriş yapılmalıdır. Birey rastgele bir sosyal yardım alıyorsa ve ödemesi yapıldıysa veriler orada görünmektedir.