KPSS yeni başvuru ve sınav takvimi | ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

KPSS İÇİN YENİDEN ÜCRET ÖDENECEK Mİ?



Sadece ilk oturumu iptal edilen ve diğer oturumları için erteleme kararı alınan KPSS konusunda büyük bir endişe duyan adaylar, yeniden yapılacak sınav için tekrar ücret ödenip ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu ile ilgili sevindiren haber ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Prof. Dr. Ersoy, "…Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir." ifadelerini kullandı.