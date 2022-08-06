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    • Haberler
    • 06.08.2022 15:19
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    • 06.08.2022 15:19
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    KPSS yeni başvuru ve sınav takvimi | ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

    KPSS sınavı birçok aday tarafıdnan merak ediliyor. Önlisans başvurularının alınmaısnın ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, KPSS önlisans ne zaman? KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS yeni başvuru ve sınav takvimi!

    KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı hakkında araştırmalar hızlandı. KPSS başvuru ve sonav takvimi hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?


    KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

    KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?


    KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

        KPSS YENİ SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?


        31 Temmuz 2022 tarihli ilk oturumun iptal edildiğini belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 oturumlarının ise ertelendiğini söyledi. Yeni bir sınav takvimi oluşturulacağının altını çizen Prof. Dr. Ersoy, "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır… Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

        KPSS İÇİN YENİDEN ÜCRET ÖDENECEK Mİ?


        Sadece ilk oturumu iptal edilen ve diğer oturumları için erteleme kararı alınan KPSS konusunda büyük bir endişe duyan adaylar, yeniden yapılacak sınav için tekrar ücret ödenip ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu ile ilgili sevindiren haber ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Prof. Dr. Ersoy, "…Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler KPSS yeni başvuru ve sınav takvimi | ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
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