KPSS yeni başvuru ve sınav takvimi | ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı hakkında araştırmalar hızlandı. KPSS başvuru ve sonav takvimi hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.