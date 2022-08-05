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    • Haberler
    • 05.08.2022 13:00
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    • 05.08.2022 13:00
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    YKS tercih sonuçları bitti mi, BUGÜN saat kaçta bitecek? YKS tercih süresi uzatıldı mı? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklama tarihi!

    YKS tercih sonuçları bitti mi, BUGÜN saat kaçta bitecek soruları adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu. ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları merakla beklenirken henüz tercih yapmayan adaylar bir çok soruyu gündeme taşıdı. Üniversite tercihlerinin 5 Ağustos 2022 tarihinde biteceği duyurulmuştu. Peki YKS tercih süresi uzatıldı mı? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖK ATLAS tercih robotu ve diğer detaylar!

    ÖSYM YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLAMAI?

    ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Hayalindeki bölüme ve üniversiteye yerleşmek isteyen yüzbinlerce kişi 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılım göstermişti. TYT, AYT ve YDT puanlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlamıştı. Tercih dönemi sona eriyor. Peki YKS tercih sonuçları bitti mi, BUGÜN saat kaçta bitecek? YKS tercih süresi uzatıldı mı? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklama tarihi belli oldu mu? Yanıtları haberimizde...

    YKS TERCİH SONUÇLARI BİTTİ Mİ, BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK?

    YKS tercihleri halen devam ediyor. Tercih süreci bugün (5 Ağustos 2022) saat 28:59'a kadar sürecek. Adaylar 2022 YKS tercihlerini http://osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

    👉ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

    YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI MI?

    YKS tercih sürecinin uzatıldığına dair bir duyuru yapılmadı. YKS tercihleri için bugün son gün.

    ÖSYM YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    👉ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

        Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

        Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
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        Haberler Haberler YKS tercih sonuçları bitti mi, BUGÜN saat kaçta bitecek? YKS tercih süresi uzatıldı mı? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklama tarihi!
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