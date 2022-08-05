ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Hayalindeki bölüme ve üniversiteye yerleşmek isteyen yüzbinlerce kişi 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılım göstermişti. TYT, AYT ve YDT puanlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlamıştı. Tercih dönemi sona eriyor. Peki YKS tercih sonuçları bitti mi, BUGÜN saat kaçta bitecek? YKS tercih süresi uzatıldı mı? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklama tarihi belli oldu mu? Yanıtları haberimizde...
YKS TERCİH SONUÇLARI BİTTİ Mİ, BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK?
YKS tercihleri halen devam ediyor. Tercih süreci bugün (5 Ağustos 2022) saat 28:59'a kadar sürecek. Adaylar 2022 YKS tercihlerini http://osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
👉ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ
YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI MI?
YKS tercih sürecinin uzatıldığına dair bir duyuru yapılmadı. YKS tercihleri için bugün son gün.
ÖSYM YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.