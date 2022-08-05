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    • Ekonomi
    • 05.08.2022 13:50
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    • 05.08.2022 13:50
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    🏡 TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! İzmir 2+1, 3+1 Kemalpaşa Çambel TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube

    TOKİ İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesindeki 199 adet 2+1 ve 3+1 konut için canlı yayında kura çekimi gerçekleştirecek. Konut satışlarına başvuru yapan yüzlerce kişi çekilişi canlı izlemek için araştırmalara koyuldu. TOKİ'nin kura çekilişleri Youtube'de canlı olarak yayınlanmaktadır. İşte İzmir 2+1, 3+1 Kemalpaşa Çambel TOKİ kura çekilişi CANLI izleme ekranı Youtube ve TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ...

    🏡 TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Başvuruları 25 – 29 Temmuz arasında alınan İzmir TOKİ konutları için heyecan dorukta. Bugün İzmir 2+1, 3+1 Kemalpaşa Çambel TOKİ kura çekilişi yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ev alma hayali olan milyonlarca kişiye destek olmaya devam ediyor. Dar ve orta gelir grubu için başlatılan projeler kapsamında dönem dönem konut satışları yapılıyor. İzmir'deki TOKİ konutları da bu projeler arasında yer alıyor. Kura yöntem ile anahtar teslim yapılan konutlar bugün sahiplerine ulaşacak. İşte çekilişi canlı izlemek isteyenler için İzmir 2+1, 3+1 Kemalpaşa Çambel TOKİ kura çekilişi CANLI izleme ekranı Youtube ve ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ...

    TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

    TOKİ tarafından İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesinde Çambel mahallesinde yapılan konutlar için 5 Ağustos 2022 yani bugün saat 14.00'da kura çekimi gerçekleştirilecek.

    Kura sonucunda isim listesi yayımlanacak. İzmir Toki kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

    👉TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

    İzmir kura çekilişi aşağıdaki link üzerinden canlı olarak takip edilebilir.

    👉TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI

        İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SATIŞ TAKVİMİ

        İzmir Kemalpaşa Çambel Mahallesi satış takvimi şu şekilde:

        Alıcı Olmayanların Başvuru İade İşlemlerinin Başlaması 9 Ağustos 2022

        Sözleşme İmzalanması 15 – 31 Ağustos 2022

        Yedek Hak Sahiplerinin Sözleşme İmzalama Programı 05 – 09 Eylül 202

        Asil Hak Sahiplerinden Sözleşme İmzalamayanların Başvuru Bedellerinin İadesi 02 Eylül 2022

        Yedek Haksahiplerinden Sözleşme İmzalamayanların Başvuru Bedellerinin İadesi 13 Eylül 2022
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        Haberler Ekonomi 🏡 TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! İzmir 2+1, 3+1 Kemalpaşa Çambel TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube
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