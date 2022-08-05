🏡 TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! İzmir 2+1, 3+1 Kemalpaşa Çambel TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube

Başvuruları 25 – 29 Temmuz arasında alınan İzmir TOKİ konutları için heyecan dorukta. Bugün İzmir 2+1, 3+1 Kemalpaşa Çambel TOKİ kura çekilişi yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ev alma hayali olan milyonlarca kişiye destek olmaya devam ediyor. Dar ve orta gelir grubu için başlatılan projeler kapsamında dönem dönem konut satışları yapılıyor. İzmir'deki TOKİ konutları da bu projeler arasında yer alıyor. Kura yöntem ile anahtar teslim yapılan konutlar bugün sahiplerine ulaşacak. İşte çekilişi canlı izlemek isteyenler için İzmir 2+1, 3+1 Kemalpaşa Çambel TOKİ kura çekilişi CANLI izleme ekranı Youtube ve ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ...