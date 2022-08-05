5 AĞUSTOS 2022 YAŞ KARARLARI TAMAMI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! Terfi eden albay, generaller! Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı...

2008'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2008-2009 arası Hava Harp Akademisi Komutanlığı, 2009-2011 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 2012-2013 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı.

2013'te korgeneral rütbesine terfi etti. 2013-2015 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, 2015-2016 arası Hava Lojistik Komutanlığı, 2016-2017 arası Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2017'de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi.

ORAMİRAL ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR?

Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamladı.

1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin sonrasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yaptı. 2001-2002 yıllarında yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi sonrası Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamladı, 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini icra etti. Leuven Katolik Üniversitesinde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" doktorasını tamamladı.

2006-2007 yıllarında 3. Muhrip Filotillası komodorluğu görevini icra etti. 2007'de tuğamiral rütbesine terfi etti. 2007-2008 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler başkanlığı, 2008-2010 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler ve Deniz ataşeliği, 2010-2011 yılları arasında Çanakkale Boğaz komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Mayın Filosu komutanlığı görevlerini deruhte etti. 2012'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2012-2013 yıllarında Amfibi Görev Grup Komutanlığı yaptı.

Askerî casusluk ve şantaj davasında yargılandı ve 2016 yılında beraat etti. Daha sonra davaya bakan hâkimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edildi ve kumpas kurmaktan hapis cezası aldı.

2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz komutanlığı görevini deruhte etti. 2016'da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu. 2020'de oramiral rütbesine terfi etti. 4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Adnan Özbal'ın yerine Deniz Kuvvetleri komutanlığına getirildi.