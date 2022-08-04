YAŞ TOPLANTISI sonrası emekli edilenler kimler? 4 Ağustos Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sonuçları ve kararları!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askerî Şûra Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMALAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
-TÜMGENERAL
TÜMG. ERHAN UZUN
-TUĞGENERALLER
TUĞG. GÖKSEL SEVİNDİK
TUĞG. İSMAİL HAKKI KÖSEALİ
TUĞG. FARUK YILDIRIM
TUĞG. OĞUZ TOZAK
TUĞG. SADETTİN ALP ERGİN
TUĞG. SELÇUK YAVUZ
TUĞG. TANER UYSAL
TUĞG. ENGİN CANDAŞ
TUĞG. SEBAHATTİN TÜRKER
TUĞG. MEHMET RİFAT ALKAN
TUĞG. YÜCEL ÖZEL
TUĞG. DÜNDAR ŞAHİN GÜNGÖR
TUĞG. MUSTAFA ENİS KOÇ
TUĞG. OKTAY AĞBUGA
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
-ORAMİRAL
ORA. ADNAN ÖZBAL
-TUĞAMİRALLER
TUĞG. YUSUF ERGE
TUĞG. OĞUZ OKUYUCU
TUĞG. BEKİR ERDAL ÖZGENÇ
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ORGENERAL
ORG. HASAN KÜÇÜKAKYÜZ
KORGENERAL
KORG. MEHMET ÖZLÜ
TUĞGENERALLER
TUĞG. YUSUF ERGE
TUĞG. OĞUZ OKUYUCU
TUĞG. BEKİR ERDAL ÖZGENÇ