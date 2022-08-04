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    • 04.08.2022 16:10
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    YAŞ TOPLANTISI sonrası emekli edilenler kimler? 4 Ağustos Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sonuçları ve kararları!

    Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna açıklandı. İşte YAŞ Toplantısı sonrası emekliye sevk edilenler ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    YAŞ TOPLANTISI sonrası emekli edilenler kimler?

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askerî Şûra Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

    NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMALAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

    KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

    -TÜMGENERAL

    TÜMG. ERHAN UZUN

    -TUĞGENERALLER

    TUĞG. GÖKSEL SEVİNDİK
    TUĞG. İSMAİL HAKKI KÖSEALİ
    TUĞG. FARUK YILDIRIM
    TUĞG. OĞUZ TOZAK
    TUĞG. SADETTİN ALP ERGİN
    TUĞG. SELÇUK YAVUZ
    TUĞG. TANER UYSAL
    TUĞG. ENGİN CANDAŞ
    TUĞG. SEBAHATTİN TÜRKER
    TUĞG. MEHMET RİFAT ALKAN
    TUĞG. YÜCEL ÖZEL
    TUĞG. DÜNDAR ŞAHİN GÜNGÖR
    TUĞG. MUSTAFA ENİS KOÇ
    TUĞG. OKTAY AĞBUGA

    DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

    -ORAMİRAL

    ORA. ADNAN ÖZBAL

    -TUĞAMİRALLER

    TUĞG. YUSUF ERGE
    TUĞG. OĞUZ OKUYUCU
    TUĞG. BEKİR ERDAL ÖZGENÇ

    HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

    ORGENERAL

    ORG. HASAN KÜÇÜKAKYÜZ

    KORGENERAL

    KORG. MEHMET ÖZLÜ

    TUĞGENERALLER

    TUĞG. YUSUF ERGE
    TUĞG. OĞUZ OKUYUCU
    TUĞG. BEKİR ERDAL ÖZGENÇ

        NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

        KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

        -TÜMGENERAL

        TÜMG. İDRİS ACARTÜRK

        -TUĞGENERALLER

        TUĞG. ALİ FUAT ARIKAN

        TUĞG. ADEM ÇAKIR

        TUĞG. HÜSEYİN AZİZ ÇETİNKAYA

        TUĞG. MUSTAFA KÖSE SIRA RÜTBESİ

        DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

        -TÜMAMİRALLER

        TÜMA. AYHAN GEDİK

        TÜMA. HASAN ÖZYURT

        -TUĞAMİRALLER

        TUĞA. HÜSEYİN SAMİ UYAR

        TUĞA. AHMET CEVDET KAPLAN

        HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

        -TÜMGENERALLER

        TÜMG. KUTLAY DEMİR

        TÜMG. ALİ SERİN

        -TUĞGENERALLER

        TUĞG. GÜREL ÖZUSTA

        TUĞG. GÖKHAN ERGÜN

        TUĞG. AZİZ ADALI

            YAŞ KARARLARI NE OLDU?

            Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

            Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgneral Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl uzatıldı.

            Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

            Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.

            38 general ve amiral emekliliğe sevk edildi.
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