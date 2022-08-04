2022-2023 ATA AÖF, AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? İkinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

İkinci üniversite kayıtlarının ne zmaan başlayacağı öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Arama motorlarına yönelenlerin en sık aratııkları arasında AÖF, AUZEF kayıt tarihleri yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ
İkinci Üniversite: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
ANADOLUYÖS: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi
Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama* YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022
KAYIT YENİLEME: 3 Ekim - 17 Ekim 2022
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 yılı kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
2. üniversite kayıtları için başvurular ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.