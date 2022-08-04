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    • Haberler
    • 04.08.2022 16:51
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    • 04.08.2022 16:51
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    2022-2023 ATA AÖF, AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? İkinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    AÖF ilk kayıt, kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıt süreçleri adayların gündeminde! 2022-2023 eğitim yılına sayılı zaman kala açıköğretim akademdik takvimleri de Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlandı. Öğrenciler kayıt tarihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2022 - 2023 AÖF kayıtları ne zaman başlıyor?

    takvim.com.tr
    2022-2023 ATA AÖF, AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor?

    İkinci üniversite kayıtlarının ne zmaan başlayacağı öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Arama motorlarına yönelenlerin en sık aratııkları arasında AÖF, AUZEF kayıt tarihleri yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ


    İkinci Üniversite: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi

    - ÖSYS Yeni Kayıt* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

    ANADOLUYÖS: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi

    Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

    Sağlık Lisans Tamamlama* YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

    Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022

    Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022

    KAYIT YENİLEME: 3 Ekim - 17 Ekim 2022

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT TARİHLERİ


    İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 yılı kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

    2. üniversite kayıtları için başvurular ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.

        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF KAYIT TARİHLERİ


        İkinci Üniversite Ön kayıt tarihleri - 6 Haziran - 2 Ekim 2022
        Kesin kayıt tarihleri - 29 Ağustos - 2 Ekim 2022

        Güz Yarıyılı

        Ders Kayıt - 26 Eylül - 30 Eylül 2022
        Mazeretli ders kayıt - 3 Ekim - 7 Ekim 2022
        Dersler - 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023

        Ara Sınav - 19 - 20 Kasım 2022
        Final Sınavı - 7 Ocak - 12 Şubat 2023
        Bütünleme Sınavı - 11-12 Şubat 2023

        Bahar Yarıyılı

        Ders Kayıt - 13 - 17 Şubat 2023
        Mazeretli ders kayıt - 20-24 Şubat 2023
        Dersler - 20 Şubat-26 Mayıs 2023

        Ara Sınav - 8 - 9 Nisan 2023
        Final Sınavı - 20-21 Mayıs 2023
        Bütünleme Sınavı - 8 - 9 Temmuz 2023

        Mezuniyet Üç Ders Sınavı - 13 Ağustos 2023
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        Haberler Haberler 2022-2023 ATA AÖF, AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor? İkinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?
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