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    • Haberler
    • 04.08.2022 16:52
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    • 04.08.2022 16:53
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    ÖABT SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ? KPSS ÖABT ne zamana ertelendi? Yeni ÖABT sınavı başvuru ne zaman 2022?

    31 Temmuz'da uygulanan KPSS lisans sınavının iptal edilmesinin ardından ÖABT sınavına girmeye hazırlanan binlerce aday kendi durumlarını merak etmeye başladı. Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının ertelenip ertelenmediği araştırma konusu oldu. İnternet arama motorlarında 'ÖABT SINAVI ERTELENDİ Mİ? KPSS ÖABT ne zamana ertelendi? Yeni ÖNLİSANS sınavı başvuru ne zaman 2022?' soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    ÖABT NE ZAMANA ERTELENDİ?

    ÖABT SINAVI ERTELENDİ Mİ? KPSS ÖABT ne zamana ertelendi? Yeni ÖABT sınavı başvuru ne zaman 2022? soruları binlerce KPSS adayı tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy 2022 KPSS lisans sınavının iptalini duyurdu. Gözler bu kez diğer sınavlara çevrildi. Bu noktada DHBT, ÖABT, önlisans sınavlarına girmeye hazırlanan adaylar kendi sınavlarının son durumunu öğrenmek istiyor. İşte KPSS sınavı hakkında Ersoy'un önemli açıklamaları...

    ÖABT SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

    31 Temmuz 2022 Pazar günü 81 il genelinde ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavı iptal edildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıkladı.

    YENİ ÖABT SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ, BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

    İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvimin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Takvim yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir

    İLAVE ÜCRET İSTENMEYECEK

    Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceği belirtildi.

    Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını aktaran Ersoy şu şekilde konuştu:

    "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

    DDK: KPSS'NIN İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR

    Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaline lüzum görüldüğünü bildirerek, "Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        "KABULÜ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR"

        Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulmasının, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ersoy, şöyle devam etti: "Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim, geçmişten beri bu güzide kurumumuz, çeşitli iddialarla tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddiaların tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmiştir. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir."

        YEDİİKLİM YAYINEVİNDE ARAMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.

        YEDİİKLİM YAYINLARI'NA AİT KIZILAY VE OSTİM'DEKİ İKİ ADRESTE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

        Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

        Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

        2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

        Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

        SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin, özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde arama ve el koyma işlemi yapıldığını ve bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konulduğunu bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Haberler ÖABT SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ? KPSS ÖABT ne zamana ertelendi? Yeni ÖABT sınavı başvuru ne zaman 2022?
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