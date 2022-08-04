ÖABT SINAVI ERTELENDİ Mİ? KPSS ÖABT ne zamana ertelendi? Yeni ÖABT sınavı başvuru ne zaman 2022? soruları binlerce KPSS adayı tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy 2022 KPSS lisans sınavının iptalini duyurdu. Gözler bu kez diğer sınavlara çevrildi. Bu noktada DHBT, ÖABT, önlisans sınavlarına girmeye hazırlanan adaylar kendi sınavlarının son durumunu öğrenmek istiyor. İşte KPSS sınavı hakkında Ersoy'un önemli açıklamaları...
ÖABT SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?
31 Temmuz 2022 Pazar günü 81 il genelinde ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavı iptal edildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıkladı.
YENİ ÖABT SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ, BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvimin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Takvim yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir
İLAVE ÜCRET İSTENMEYECEK
Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceği belirtildi.
Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını aktaran Ersoy şu şekilde konuştu:
"Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."
DDK: KPSS'NIN İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaline lüzum görüldüğünü bildirerek, "Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.