Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını aktaran Ersoy şu şekilde konuştu:

"Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

DDK: KPSS'NIN İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaline lüzum görüldüğünü bildirerek, "Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.