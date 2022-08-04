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    • Haberler
    • 04.08.2022 16:53
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    • 04.08.2022 16:53
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    KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

    KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 -20223 KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurtları sayesinde öğrenciler güvenli, huzurlu ve uygun fiyatla konaklama imkanı buluyor. Aileler ve öğrenciler KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 -2023 KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurtları sayesinde öğrenciler güvenli, huzurlu ve uygun fiyatla konaklama imkanı buluyor. Aileler ve öğrenciler KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyor. Peki, 2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? İşte merak edilenler!

    BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

    KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    KYK yurt başvurularının, 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlardı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden başlamıştı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği durumda haberlerimizde yer vereceğiz.

    KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

        Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
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        Haberler Haberler KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
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