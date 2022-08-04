4 Ağustos 2022 KPSS sınavı ne zamana ertelendi? KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? Lisans, ön lisans, ÖABT sınavı yeni tarihleri...

KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? 4 Ağustos 2022 KPSS lisans, ön lisans sınavı ne zamana ertelendi? soruları gündemde yer alıyor. KPSS sorularının çalındığı yönündeki iddialar nedeniyle inceleme başlatılırken flaş bir gelişme yaşandı. 31 Temmuz 2022 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) iptal edildi. Açıklama yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy'dan geldi. İşte detaylar...
KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ?
Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, KPSS'nin kopya iddiaları sonrası iptal edildiğini duyurdu.
4 AĞUSTOS KPSS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ? YENİ ÖSYM TAKVİMİ
''Ersoy'un açıklamalarından satır başlıkları;
KPSS oturumları iptal edilmiştir.
İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.
Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.