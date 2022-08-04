Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Slovacko maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko'yu konuk ediyor. İki takım da maç için hazırlıklarını tamamladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Slovacko maçı bu akşam saat 20.00'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Slovacko maçı dijital medya platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE SLOVACKO MUHTEMEL İLK 11'LERİ KİMLER?
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk