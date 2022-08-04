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    • Haberler
    • 04.08.2022 18:49
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    • 04.08.2022 18:49
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    Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Slovacko maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Fenerbahçe kendi evinde Slovacko'yu ağırlıyor. Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Kanarya bu maçı almak istiyor. Taraftar mücadele için geri sayıma başladı. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? n Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Slovacko maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi 3. turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko'yu konuk ediyor. İki takım da maç için hazırlıklarını tamamladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe-Slovacko maçı bu akşam saat 20.00'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Slovacko maçı dijital medya platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

    FENERBAHÇE SLOVACKO MUHTEMEL İLK 11'LERİ KİMLER?


    Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)


    Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

        FENERBAHÇE

        Dinamo Kiev'e Kadıköy'de uzatmalarda kaybedip Şampiyonlar Ligi hayalini bir kez daha erteleyen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edebilmek için 2 engel aşmak zorunda; ilk engel Slovacko olacak.

        Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve yeni transferlerden Joao Pedro; UEFA'ya bildirilen listede sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Altay Bayındır ilk 11'de olmayacak, Attila Szalai maç saati netleşecek.

        TD Jorge Jesus, Dinamo Kiev eşleşmesinde kullandığı Marcel Tisserand'ı bu kez dışarıda bırakıp Mauricio Lemos'u listeye ekledi.

        Yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique da listede; büyük ihtimalle de ilk 11'de olacaklar.

        Önlerinde Willian Arao'yu, kalede Osman Ertuğrul Çetin'i, orta alanda Miguel Crespo'yu göreceğiz. En ileride Enner Valencia yerine Serdar Dursun forma giyebilir. Kanatlarda Diego Rossi ve Bruma (Emre Mor) forma giyecek.

        SLOVACKO

        Slovacko ise, geçen sezon Çekya'da Plzen ve Prag "babalarının" arkasında kalıp ligi 4. sırada bitirmişti.

        Kupada ise zafere uzandılar ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldılar...

        30 Temmuz Cumartesi günü sezonu açtılar, Brno deplasmanında Daniel Holzer ve Michal Travnik'in golleriyle 2-2 berabere kaldılar.

        Önemli hücum silahı Vaclav Jurecka'yı Slavia'ya kaptırdılar ancak Milan Petrzela ve lig maçında gol atan Travnik hala takımda. Patrik Brandner ile Libor Kozak da hücum alternatifi olarak eklendi.

        Şakaya gelmeyecek kadar tecrübeli, disiplinli bir takımlar. Trabzonspor'la oynadıkları hazırlık maçında yarım saat dolmadan 2-0'ı bulmuşlardı; mücadele de 2-2 sona ermişti.

        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michal Kadlec sol stoperin değişilmezi ve takımın kaptanı.
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        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Haberler Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Slovacko maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
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