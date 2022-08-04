Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Slovacko maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE

Dinamo Kiev'e Kadıköy'de uzatmalarda kaybedip Şampiyonlar Ligi hayalini bir kez daha erteleyen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edebilmek için 2 engel aşmak zorunda; ilk engel Slovacko olacak.

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve yeni transferlerden Joao Pedro; UEFA'ya bildirilen listede sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Altay Bayındır ilk 11'de olmayacak, Attila Szalai maç saati netleşecek.

TD Jorge Jesus, Dinamo Kiev eşleşmesinde kullandığı Marcel Tisserand'ı bu kez dışarıda bırakıp Mauricio Lemos'u listeye ekledi.

Yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique da listede; büyük ihtimalle de ilk 11'de olacaklar.

Önlerinde Willian Arao'yu, kalede Osman Ertuğrul Çetin'i, orta alanda Miguel Crespo'yu göreceğiz. En ileride Enner Valencia yerine Serdar Dursun forma giyebilir. Kanatlarda Diego Rossi ve Bruma (Emre Mor) forma giyecek.