Yağ, çay, et, pirinç, mercimek fiyatlarında indirim! Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Markette sepetinizi doldurun! 3 Ağustos 2022 fiyat listesi

Tarım Kredi Market'inde yer alan uygun fiyatlar vatandaşların ilgisini çekti. 3 Ağustos tarihinde TMO Market'ten oldukça uygun fiyata sepetinizi doldurabilirsiniz. İşte 3 Ağustos Tarım Kredi fiyat listesi...
OMO SIVI DETERJAN BEYAZLAR-RENKLİLER 1950 ML SATIŞ FİYATI: 92.90 Türk Lirası
İndirimli fiyatı: 64,90 Türk Lirası
ERPİLİÇ TAZE POŞET BÜTÜN PİLİÇ KG FİYATI SATIŞ FİYATI: 34,90 Türk Lirası
İndirimli fiyatı: 30.90 Türk Lirası
OMO MATIC ACT. FRESH BEYAZLAR-RENKLİLER 5,5 KG SATIŞ FİYATI: 99.90 Türk Lirası
İndirimli fiyatı: 79,90 Türk Lirası
ELİT BULAŞIK DETERJANI 4 KG SATIŞ FİYATI: 41.90 Türk Lirası
İndirimli fiyatı: 38, 90 Türk Lirası
ELİT DEV HAVLU 2'KATLI SATIŞ FİYATI: 18,90 Türk Lirası
İndirimli fiyatı: 15,90 Türk Lirası
LIPTON DEMLİK POŞET ÇAY ÇEŞİTLERİ 48'Lİ SATIŞ FİYATI: 38,90 Türk Lirası
İndirimli fiyatı: 29.90 Türk Lirası
MAGNUM MİNİ DONDURMA ÇEŞİTLERİ 6'LI SATIŞ FİYATI: 49,90 Türk Lirası
İndirimli fiyatı: 39,90 Türk Lirası