Yediiklim Yayıncılık kimin, sahibi Münir Çelik kimdir? KPSS soruları Yediiklim yayınları ile birebir mi, kopya mı? Yediiklim dershaneleri nerede, hangi illerde var?

"Yediiklim Akademi 2013-2014 eğitim öğretim sezonunun açılışını düzenlediği törenle yaptı. Törene Yediiklim Akademi'nin kurucuları Mustafa Çelik ve Selim Işık ile birlikte öğretmen kadrosu ve diğer idari personel katıldı.

Yeni sezon için yapılan çalışmaları kısaca anlatan kuruculardan Selim Işık şunları söyledi: "Kahramanmaraş'ta ciddi anlamda eksikliği hissedilen kurumsal bir KPSS kurumunun olmayışı sebebiyle merkezi Ankara'da bulunan Yediiklim Akademi ve Yediiklim Yayıncılık'ın kurucusu hemşehrimiz Sayın Münir Çelik'in teşvikleriyle açmış olduğumuz Kahramanmaraş Yediiklim Akademi'nin üçüncü yılının açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz. İki yıllık bir hizmeti geride bırakan ve üçüncü yılına büyük sürprizlerle giren Kahramanmaraş Yediiklim Akademi inanıyoruz ki şehrimiz için bir şans olmuştur. Bu vesileyle kurumumuzdan teveccühlerini esirgemeyen Kahramanmaraş halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."