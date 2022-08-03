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    • Haberler
    • 04.08.2022 08:44
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    • 04.08.2022 09:28
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    Yediiklim Yayıncılık kimin, sahibi Münir Çelik kimdir? KPSS soruları Yediiklim yayınları ile birebir mi, kopya mı? Yediiklim dershaneleri nerede, hangi illerde var?

    2022 KPSS soruları ile ilgili kopya iddiası gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. KPSS Yediiklim yayınlarının daha önceden hazırladığı ve Youtube videolarında paylaştığı söylenen çok sayıda sorunun KPSS 2022 sorularıyla birebir olduğu öne sürülüyor. Bu kapsamda Yediiklim Yayıncılık hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Yediiklim Yayıncılık kimin, sahibi kim? KPSS soruları Yediiklim yayınları ile kopya mı? Yediiklim dershaneleri nerede, hangi illerde var? İşte merak edilenler!

    Yediiklim Yayıncılık kimin, sahibi kim?

    Yediiklim yayıncılık kimin, sahibi kim? sorusu KPSS sorularının kopya olduğu iddiasının ardından sorgulanıyor. 31 Temmuz 2022 pazar günü gerçekleşen KPSS Lisans sınavında çıkan soruların büyük bir bölümünün Yediiklim Yayıncılık'ın çok önceden YouTube videosunda yer alan sorularla aynı olduğu iddiası gündemi de karıştırdı. Peki, KPSS soruları Yediiklim yayınları ile birebir mi, kopya mı? Yediiklim dershaneleri nerede, hangi illerde var?

    YEDİİKLİM YAYINCILIK KİMİN?

    KPSS'deki kopya soru iddiasıyla gündeme gelen Yediiklim Yayıncılık'ın internet sitesinde hakkımızdaki bölümünü sizler için detaylandırdık.

    Yediiklim Yayıncılık 2003 senesinde kurulmuştur. Yayın hayatına ilk olarak dergi ile başlamıştır. Yediiklim dershaneleri de kurulmuştur. KPSS, ALES, YDS, SPK, GYS, İŞ GÜVENLİĞİ, POLİS AKADEMİSİ, JANA gibi yayınları bulunmaktadır.

    Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Yediiklim Yayıncılık'ın Türkiye'de 70'in üzerinde şubesi bulunuyor. Yayınevinin kurucu ve sahibinin Münir Çelik olduğu öğrenildi.

    2022 KPSS sınavı'nda sorular sızdırıldı iddiası! Soruşturma başlatıldı

    MÜNİR ÇELİK KİMDİR?

    Münir Çelik hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir gönderide "Yediiklim Yayınları Ve Avrupa Dağıtım Sahibi, Rize Eniştesi Münir ÇELİK abimizi ziyaret edip 20 yıllık tecrübelerinden istifade ettik.." ifadeli paylaşım ile dikkat çekti. Sonrasında bir haber sayfası ile ortaya çıktı.

    Münir Çelik ile ilgili bir diğer bilgi ise Yorum Gazetesi Kahramanmaraş internet sitesinde yer alıyor. 2013 tarihli haberde Yediiklim Akademi yeni sezon açılışı için şu satırlara yer verilmiş;

        "Yediiklim Akademi 2013-2014 eğitim öğretim sezonunun açılışını düzenlediği törenle yaptı. Törene Yediiklim Akademi'nin kurucuları Mustafa Çelik ve Selim Işık ile birlikte öğretmen kadrosu ve diğer idari personel katıldı.

        Yeni sezon için yapılan çalışmaları kısaca anlatan kuruculardan Selim Işık şunları söyledi: "Kahramanmaraş'ta ciddi anlamda eksikliği hissedilen kurumsal bir KPSS kurumunun olmayışı sebebiyle merkezi Ankara'da bulunan Yediiklim Akademi ve Yediiklim Yayıncılık'ın kurucusu hemşehrimiz Sayın Münir Çelik'in teşvikleriyle açmış olduğumuz Kahramanmaraş Yediiklim Akademi'nin üçüncü yılının açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz. İki yıllık bir hizmeti geride bırakan ve üçüncü yılına büyük sürprizlerle giren Kahramanmaraş Yediiklim Akademi inanıyoruz ki şehrimiz için bir şans olmuştur. Bu vesileyle kurumumuzdan teveccühlerini esirgemeyen Kahramanmaraş halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DDK'YA İNCELEME TALİMATI

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur" denildi.

        'TEK BİR EVLADIMIZIN BİLE MAĞDUR OLMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

        Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" açıklamasını yaptı.

            ÖSYM 'İDDİALAR ASILSIZ' DEMİŞTİ

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de gün içinde yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS) "Bazı Sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

            HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

            Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı.

            YEDİİKLİM DERSHANELERİ NEREDE, HANGİ İLLERDE VAR?

            ADIYAMAN

            AFYONKARAHİSAR

            AKSARAY

            ANKARA

            ANTALYA / ALANYA

            ANTALYA / MERKEZ

            ANTALYA YEDİİKLİM

            AYDIN / MERKEZ

            BALIKESİR

            BATMAN

            BOLU

            BURDUR

            BURSA

            ÇORUM / OSMANCIK

            ÇORUM /MERKEZ

            DENİZLİ

            DİYARBAKIR

            DÜZCE

            EDİRNE

            ELAZIĞ

            GAZİANTEP

            GİRESUN

            HATAY / ANTAKYA KAMPÜS

            HATAY / ANTAKYA MERKEZ

            HATAY / SAMANDAĞ

            IĞDIR

            ISPARTA

            İSTANBUL / BAKIRKÖY

            İSTANBUL / ESENLER

            İSTANBUL / KADIKÖY

            İSTANBUL / SİLİVRİ

            İSTANBUL / SULTANBEYLİ

            İZMİR / KARŞIYAKA

            İZMİR / KONAK

            KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN

            KAHRAMANMARAŞ

            KARABÜK

            KAYSERİ

            KAYSERİ YEDİİKLİM MERKEZ ŞUBE

            KIRŞEHİR

            KIRŞEHİR YEDİİKLİM DİL KURSU

            KİLİS

            KOCAELİ / GEBZE

            KOCAELİ / İZMİT

            KONYA / EREĞLİ

            KÜTAHYA

            MALATYA

            MANİSA / DEMİRCİ

            MANİSA / KIRKAĞAÇ

            MANİSA / SALİHLİ

            MARDİN / KIZILTEPE

            MERSİN / SİLİFKE

            MUĞLA

            NEVŞEHİR

            NİĞDE

            ORDU / FATSA

            OSMANİYE

            RİZE

            RİZE

            SAMSUN

            SİİRT

            SİVAS

            ŞANLIURFA / SİVEREK

            ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR

            TEKİRDAĞ / ÇORLU

            TOKAT

            TRABZON

            VAN

            ZONGULDAK / EREĞLİ
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            Haberler Haberler Yediiklim Yayıncılık kimin, sahibi Münir Çelik kimdir? KPSS soruları Yediiklim yayınları ile birebir mi, kopya mı? Yediiklim dershaneleri nerede, hangi illerde var?
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