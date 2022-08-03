ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak? KPSS lisans sınavı iptal mi odu? Sorular iptal olursa puanlama nasıl olacak?

KPSS lisans sınavının 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşmesinin ardından bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Peki, KPSS sınavı iptal mi? KPSS sınavı tekrar mı yapılacak? ÖSYM 2022 KPSS iptal mi? İşte merak edilenler...
KPSS sınavı iptal mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 KPSS SORULARI İPTAL EDİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.