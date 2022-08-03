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    • Haberler
    • 03.08.2022 08:38
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    • 03.08.2022 08:38
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    ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak? KPSS lisans sınavı iptal mi odu? Sorular iptal olursa puanlama nasıl olacak?

    KPSS sınavının sorularının önceden yayınlandığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında KPSS sınavı yeniden mi yapılacak sorusu yer alıyor.

    takvim.com.tr
    KPSS lisans sınavı iptal mi odu? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak?

    KPSS lisans sınavının 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşmesinin ardından bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Peki, KPSS sınavı iptal mi? KPSS sınavı tekrar mı yapılacak? ÖSYM 2022 KPSS iptal mi? İşte merak edilenler...

    KPSS sınavı iptal mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2022 KPSS SORULARI İPTAL EDİLECEK Mİ?


    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

        Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

        KPSS 2022 TEKRARLANACAK MI, SORU İPTAL OLURSA NE OLUR?

        Sınavın tekrarlanacağına ya da sorunun iptal olacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
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        Haberler Haberler ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak? KPSS lisans sınavı iptal mi odu? Sorular iptal olursa puanlama nasıl olacak?
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