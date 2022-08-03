3 Ağustos'ta dev indirim var! TMO fiyatlarıyla gönülleri fethediyor! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek fiyatları düşüşe geçti!

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan indirim sonrası birçok kişi araştırmalara başladı. 3 Ağustos günü yapılan indirimi duyanlar arama motorlarına yöneldi. Ayçiçek, mercimek ve fındık fiyatlarında yapılan indirim sayesinde oldukça uygun fiyatlar raflarda yer alacak. Peki, TMO fiyatları ne kadar? TMO ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 43.00 Türk Lirası
Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 40.00 Türk Lirası
Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 35.00 Türk Lirası
Fındık Ezmesi 320 Gr: 24.00 Türk Lirası
Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 14.75 Türk Lirası
Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 24.00 Türk Lirası
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 13.00 Türk Lirası
Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 13.75 Türk Lirası