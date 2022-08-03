3 Ağustos'ta dev indirim var! TMO fiyatlarıyla gönülleri fethediyor! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek fiyatları düşüşe geçti!

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan indirim sonrası birçok kişi araştırmalara başladı. 3 Ağustos günü yapılan indirimi duyanlar arama motorlarına yöneldi. Ayçiçek, mercimek ve fındık fiyatlarında yapılan indirim sayesinde oldukça uygun fiyatlar raflarda yer alacak. Peki, TMO fiyatları ne kadar? TMO ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...