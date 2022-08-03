AÖL 2022-20223 kayıt işlemlerinin tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-23 AÖL kayıtları için gerekli belgeler neler? Açık lise kayıtları 3.dönem 2022 ders seçimi...
AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖL kayıt tarihleri henüz belli olmadı. MEB tarafından açıklanacak Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri netlik kazanacak.
KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;