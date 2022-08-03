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    • Haberler
    • 03.08.2022 14:49
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    • 03.08.2022 14:49
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    Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-23 AÖL kayıtları için gerekli belgeler neler? Açık lise kayıtları 3.dönem 2022 ders seçimi...

    Açık öğretim lise kayıtları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2022-2023 açık lise kayıtları belli oldu mu merak edililiyor. MEB tarafından açıklanacak Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri netlik kazanacak. Peki, Açık öğretim lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? AÖL 3. dönem ders seçimi ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    AÖL 2022-20223 kayıt işlemlerinin tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-23 AÖL kayıtları için gerekli belgeler neler? Açık lise kayıtları 3.dönem 2022 ders seçimi...

    AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

    AÖL kayıt tarihleri henüz belli olmadı. MEB tarafından açıklanacak Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri netlik kazanacak.

    KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

    İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

    a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

        İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

        * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

        * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

        * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

        * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
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