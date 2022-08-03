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    • Haberler
    • 03.08.2022 16:32
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    • 03.08.2022 17:03
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    2500 polis alımı son başvuru günü ne zaman? 2500 polis alımı kadın ve erkek başvuru şartları neler, nereye yapılır?

    Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından PMYO Polis alımı başvuruları 25 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Bu nedenle birçok kişi PMYO tarafından yapılacak alımların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, 2.500 polis alımı son başvuru ne zaman? 2.500 polis alımı başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2500 polis alımı son başvuru günü ne zaman? 2500 polis alımı kadın ve erkek başvuru şartları neler, nereye yapılır?

    2.500 polis alımı geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında son başvuru günü ne zaman sorusu yer alıyor. 2.500 kadın ve erkek polis alımı şartları ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2..500 POLİS ALIMI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

    Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

    Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

    PMYO 2022 POLİSLİK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2022 yılı TYT puan türünden 250 ham taban puan ve üzerinde puan alanlar başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili açıklama şu şekilde; ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

    Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.

    POLİSLİK ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 225.00 TL (İki Yüz Yirmibeş Türk Lirası), 25 Temmuz 2022 günü saat 09.00'dan 5 Ağustos 2022 günü saat 17.00' ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

    Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

        2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLI BAŞVURU ŞARTLARI

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

        ç) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2022 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

        d) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak. (2022 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden en az 200,000 (iki yüz) ham taban puan almış olmak.)

        e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak)

        g) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, kadın öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

        (Polis Okullarına alınacak erkek ve kadın öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

        ğ) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

        h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş

        olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

        i) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

        m) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        n) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        o) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
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        Haberler Haberler 2500 polis alımı son başvuru günü ne zaman? 2500 polis alımı kadın ve erkek başvuru şartları neler, nereye yapılır?
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