2500 polis alımı son başvuru günü ne zaman? 2500 polis alımı kadın ve erkek başvuru şartları neler, nereye yapılır?

2.500 polis alımı geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında son başvuru günü ne zaman sorusu yer alıyor. 2.500 kadın ve erkek polis alımı şartları ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2..500 POLİS ALIMI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
PMYO 2022 POLİSLİK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2022 yılı TYT puan türünden 250 ham taban puan ve üzerinde puan alanlar başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili açıklama şu şekilde; ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.
POLİSLİK ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 225.00 TL (İki Yüz Yirmibeş Türk Lirası), 25 Temmuz 2022 günü saat 09.00'dan 5 Ağustos 2022 günü saat 17.00' ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.
Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.