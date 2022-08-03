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    • Haberler
    • 03.08.2022 13:57
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    • 03.08.2022 13:57
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    Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dakika Yunus Arıncı KPSS açıklaması!

    Temmuz ayında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavında çıkan soruların çalındığı iddia edildi. Bunun üzerine devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir.'' denildi. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı'dan da son dakika açıklama geldi. Peki Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Devlet Denetleme Kurumu nedir, ne iş yapar, görevleri ne? İşte Arıncı KPSS açıklaması ve araştırılan soruların yanıtları...

    DEVLET DENETLEME KURUMU NEDİR, NE İŞ YAPAR, GÖREVLERİ NE?

    Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Devlet Denetleme Kurumu nedir, ne iş yapar, görevleri ne? soruları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı'dan da son dakika açıklama geldi. İşte son dakika Yunus Arıncı KPSS açıklaması...

    Son dakika haberi... Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi. Peki ne olmuştu?

    'KPSS SORULAR SIZDIRILDI' İDDİASI!

    İddiaya göre, KPSS sınavında çıkan coğrafya, tarih, matematik gibi farklı alanlardaki 20'den fazla soru, sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavlarında yer aldı.

    Hatta bazı soruların aynı zamanda kursu da olan yayınevinin sosyal medya platformlarında öğretmenler tarafından çözüldüğü öne sürüldü. İddia, ÖSYM tarafından yalanlandı.

    Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Aygün'ün yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

    DEVLET DENETLEME KURUMU BAŞKANI YUNUS ARINCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    20 Mart 1975 tarihinde Ordu İli Kumru İlçesinde 4 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kumru'da aldı. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesini tamamladı. Üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak görev aldı.

        2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapan Yunus ARINCI, 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı. 13 Temmuz 2015 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Pek çok Uluslararası ve ulusal toplantılarda ülkemiz adına sunumlarda bulunmuş, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesine Başkanlık yapmış, Ülke gündemini yakından ilgilendiren soruşturmalara imza atmıştır. 31 Ekim 2016 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Yunus ARINCI, evli ve 3 çocuk sahibidir.

        DEVLET DENETLEME KURUMU NEDİR, NE İŞ YAPAR, GÖREVLERİ NE?

        Devlet Denetleme Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

        Devlet Denetleme Kurulu

        MADDE 3- (1) Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır.

        Kurul; Başkan ve sekiz üyeden oluşan Kurul Karar Organı ile denetim ve soruşturma grupları, Kurul Sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur.

        (2) Kurul Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Kurul Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

        Devlet Denetleme Kurulunun görevleri

        MADDE 4- (1) Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

        a) İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,1

        b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

        c) Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,

        ç) Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,

        d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,

        e) Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,

        f) Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak

        Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri

        MADDE 5- (1) Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri şunlardır;

        a) Kapsam maddesindeki kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkilidir.

        b) Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili merciler yapılan iş ve işlemler hakkında Kurulu ivedilikle bilgilendirir ve gerekli belgeleri Kurula gönderir.

        c) Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.

        ç) Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebilir. Kurul Başkanlığının bu konudaki talebi gecikmeksizin karşılanır.

        d) İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebilir.

        e) Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabilir.

        Görevden uzaklaştırma

        MADDE 6- (1) Grup başkanı;

        a) Denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan,

        b) Görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan,

        c) Suç delillerini karartacağı anlaşılan,

        ç) Kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 tarihli ve E:2018/121; K:2021/84 sayılı Kararı ile) (…) bu tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir.

        (2) Görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin gerekçeli yazı, görevden uzaklaştırılanın atamaya yetkili amirine, Kurul Başkanına ve diğer ilgililere bildirilir.

        (3) Denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma gerekçesinin ortadan kalkması, denetlemeler sonunda suç işlendiğinin belirlenememesi veya disiplin yönünden memurluktan çıkarma dışında bir ceza önerilmesi halinde, ilgili denetim veya soruşturma grubunca hazırlanacak yazı veya rapor üzerine, görevden uzaklaştırılan, atamaya yetkili amir tarafından derhal görevine başlatılır.

        (4) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulamasına ilişkin iş ve işlemler öncelikle tamamlanır.
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        Haberler Haberler Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dakika Yunus Arıncı KPSS açıklaması!
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