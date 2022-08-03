Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Devlet Denetleme Kurumu nedir, ne iş yapar, görevleri ne? soruları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı'dan da son dakika açıklama geldi. İşte son dakika Yunus Arıncı KPSS açıklaması...
Son dakika haberi... Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi. Peki ne olmuştu?
'KPSS SORULAR SIZDIRILDI' İDDİASI!
İddiaya göre, KPSS sınavında çıkan coğrafya, tarih, matematik gibi farklı alanlardaki 20'den fazla soru, sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavlarında yer aldı.
Hatta bazı soruların aynı zamanda kursu da olan yayınevinin sosyal medya platformlarında öğretmenler tarafından çözüldüğü öne sürüldü. İddia, ÖSYM tarafından yalanlandı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Aygün'ün yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.
DEVLET DENETLEME KURUMU BAŞKANI YUNUS ARINCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
20 Mart 1975 tarihinde Ordu İli Kumru İlçesinde 4 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kumru'da aldı. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesini tamamladı. Üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak görev aldı.