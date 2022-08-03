Gözler oradaydı! Hibe desteği başvuru şartları açıklandı! Karşılıksız olarak 100 bin TL ve 400 bin TL ödenecek!

KOSGEB'in 1 senelik enerji kullanımı üzerinden yaptığı hesaplamalara göre senelik enerji kullanımı 10- 49 TEP aralığında olan işletmelere 1.500 TL tutarında motor etüt ve 60 bin TL tutarında motor değişim gideri desteğinin sağlanacağı bilgi kapasitesi verildi. Yıllık kullanımı 40- 99 TEP aralığında olan işletmeler amacıyla ise alakalı motor etüt desteğinin 2 bin 500 TL, motor değişim gideri desteğinin de 100 bin TL olacağı bildirildi.

Ayrıca KOSGEB 40-99 TEP aralığında enerji tüketen işletmelere 400 bin TL tutarında, 10- 49 TEP aralığında enerji tüketen işletmelere ise 100 bin TL tutarında geri ödemesiz destek vereceğini bildirdi.