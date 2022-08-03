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    • Ekonomi
    • 06.08.2022 08:44
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    • 06.08.2022 08:44
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    Gözler oradaydı! Hibe desteği başvuru şartları açıklandı! Karşılıksız olarak 100 bin TL ve 400 bin TL ödenecek!

    Geliştirdiği projeler ve sunmuş olduğu istihdam olanakları ile vatandaşlar doğrultusundan sıklık ile takip edilen kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, yeni dönemde çoğalan enerji fiyatlarına rağmen KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte KOSGEB'in geri ödemesiz nakit hizmetine dair ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Karşılıksız olarak 100 bin TL ve 400 bin TL ödenecek!

    KOSGEB, yeni dönemde yeşil dönüşümün desteklenmesi hedefi ile KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı. KOSGEB'in KOBİ'ler amacıyla geliştirmiş bulunduğu ve tüketilen senelik enerji tüketim miktarına göre 400 bin TL'lik üst limite kadar ulaşan Yeşil Dönüşüm Destek Paketi'ne, e-devlet sistemi aracılığı ile çevrimiçi olarak müracaat yapılabilmektedir. Kurum, alakalı müracaatları kabul etmeye başlamıştır.

    KOSGEB'ten Hibe Desteği!

    Yıllardır hem girişimci vatandaşlara hem de KOBİ'lere sunmuş bulunduğu nakit hizmetleri ve başka istihdam projeleri sayesinden yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olarak karşımıza çıkan KOSGEB, yeni dönemde de hizmetlerine sürat kesmeden devam ediyor. Mevcut programlarının kapsamını genişletmenin yanı sıra yeni projelerle de gündeme gelen KOSGEB, bu tarafta yeni bir destek paketi daha geliştirdiğini açıkladı. Kurum, KOBİ'leri içine alan yeni hizmetinin bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

    KOSGEB, yeni dönemde kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm başlığı altında sergiledikleri performansları teşhis etmek ve netice olarak da alakalı başlık dahilinde KOBİ'lerin gereksinimlerine karşılık vermek hedefi ile Yeşil Dönüşüm Destek Paketi'nin geliştirdiğini açıkladı. KOSGEB doğrultusundan duyurulmuş olan destek paketi kapsamında, alakalı şartları gerçekleştiren bütün KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmetinin sunulacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.

        KOSGEB'in KOBİ Destek Paketi

        KOSGEB'in yeni dönemde KOBİ'ler amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu Yeşil Dönüşüm Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu. Yapılan açıklamalara göre 1 senelik enerji kullanımı üzerinden yapılacak olan hesaplamalar sonucunda, kullanımı 10- 99 TEP aralığında olan işletmelere, motor değişim desteğinin sağlanacağını bilgi kapasitesi verilmiş oldu.

        KOSGEB'in 1 senelik enerji kullanımı üzerinden yaptığı hesaplamalara göre senelik enerji kullanımı 10- 49 TEP aralığında olan işletmelere 1.500 TL tutarında motor etüt ve 60 bin TL tutarında motor değişim gideri desteğinin sağlanacağı bilgi kapasitesi verildi. Yıllık kullanımı 40- 99 TEP aralığında olan işletmeler amacıyla ise alakalı motor etüt desteğinin 2 bin 500 TL, motor değişim gideri desteğinin de 100 bin TL olacağı bildirildi.

        Ayrıca KOSGEB 40-99 TEP aralığında enerji tüketen işletmelere 400 bin TL tutarında, 10- 49 TEP aralığında enerji tüketen işletmelere ise 100 bin TL tutarında geri ödemesiz destek vereceğini bildirdi.

        KOSGEB'in KOBİ Enerji Tüketim Desteğine Başvuru Nasıl Olur?

        KOSGEB'in KOBİ'ler amacıyla geliştirmiş bulunduğu ve tüketilen senelik enerji tüketim miktarına göre 400 bin TL'lik üst limite kadar ulaşan Yeşil Dönüşüm Destek Paketi'ne, e-devlet sistemi aracılığı ile çevrimiçi olarak müracaat yapılabilmektedir. Kurum, alakalı müracaatları kabul etmeye başlamıştır.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Hibe desteği başvuru şartları açıklandı! Karşılıksız olarak 100 bin TL ve 400 bin TL ödenecek!
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