Gözler oradaydı! Hibe desteği başvuru şartları açıklandı! Karşılıksız olarak 100 bin TL ve 400 bin TL ödenecek!

KOSGEB, yeni dönemde yeşil dönüşümün desteklenmesi hedefi ile KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı. KOSGEB'in KOBİ'ler amacıyla geliştirmiş bulunduğu ve tüketilen senelik enerji tüketim miktarına göre 400 bin TL'lik üst limite kadar ulaşan Yeşil Dönüşüm Destek Paketi'ne, e-devlet sistemi aracılığı ile çevrimiçi olarak müracaat yapılabilmektedir. Kurum, alakalı müracaatları kabul etmeye başlamıştır.
KOSGEB'ten Hibe Desteği!
Yıllardır hem girişimci vatandaşlara hem de KOBİ'lere sunmuş bulunduğu nakit hizmetleri ve başka istihdam projeleri sayesinden yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olarak karşımıza çıkan KOSGEB, yeni dönemde de hizmetlerine sürat kesmeden devam ediyor. Mevcut programlarının kapsamını genişletmenin yanı sıra yeni projelerle de gündeme gelen KOSGEB, bu tarafta yeni bir destek paketi daha geliştirdiğini açıkladı. Kurum, KOBİ'leri içine alan yeni hizmetinin bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
KOSGEB, yeni dönemde kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm başlığı altında sergiledikleri performansları teşhis etmek ve netice olarak da alakalı başlık dahilinde KOBİ'lerin gereksinimlerine karşılık vermek hedefi ile Yeşil Dönüşüm Destek Paketi'nin geliştirdiğini açıkladı. KOSGEB doğrultusundan duyurulmuş olan destek paketi kapsamında, alakalı şartları gerçekleştiren bütün KOBİ'lere geri ödemesiz nakit hizmetinin sunulacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.