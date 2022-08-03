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    • Haberler
    • 03.08.2022 18:02
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    • 03.08.2022 18:02
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    BİLSEM 2022 mülakat sonuçları için nefesler tutuldu! MEB BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? | MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA 2022!

    BİLSEM sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanmasının ardından, mülakat sonuçları merak edilip araştırılmaya başladı. BİLSEM okulları bilindiği gibi özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    BİLSEM 2022 mülakat sonuçları için nefesler tutuldu!

    BİLSEM 2022 mülakat sonuçları için nefesler tutuldu. Adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En merak edilen sorulardan biri ise BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. İşte konu hakkında merak edilenler...

    BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran- 12 Ağustos tarihleri arasında devam ediyor. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

    BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2022

    13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması

    19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

    22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

        29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        BİLSEM NEDİR?

        Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
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        Haberler Haberler BİLSEM 2022 mülakat sonuçları için nefesler tutuldu! MEB BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? | MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA 2022!
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