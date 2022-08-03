BİLSEM 2022 mülakat sonuçları için nefesler tutuldu. Adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En merak edilen sorulardan biri ise BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. İşte konu hakkında merak edilenler...
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran- 12 Ağustos tarihleri arasında devam ediyor. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.
BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2022
13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması
19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması