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    • Haberler
    • 03.08.2022 18:27
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    • 03.08.2022 18:27
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    GELİNİM MUTFAKTA ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman?

    Gelinim Mutfakta isimli yarışma programının yeni sezonu izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 1 Temmuz tarihinde sezon finali yapan programın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    GELİNİM MUTFAKTA ne zaman başlıyor?

    Gelinim Mutfakta isimli yarışma programı büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Sezon finali yapmasının ardından program izleyicileri konu hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
    Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon tarihi henüz belli değil. Programın eylül ayında başlaması bekleniyor.

    GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Gelinim Mutfakta başvuruları www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 37 07 adlı WhatsApp adresinden alınıyor ve 3 gün içinde geri dönüş yapılıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA NASIL BİR PROGRAM?

        Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

        GELİNİM MUTFAKTA ÇEKİMLERİ NASIL OLUYOR?

        Gelinim Mutfakta programı nerede çekiliyor? Kanal D İç yapımların yönetmenliğinde ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın çekimleri İstanbul Kağıthane'de bulunan TVS stüdyolarında yapılıyor. Kağıthane'deki TVS stüdyolarında sadece Gelinim Mutfakta değil, Çarkıfelek ile beraberinde birçok program da çekiliyor.
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