GELİNİM MUTFAKTA ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEKİMLERİ NASIL OLUYOR?



Gelinim Mutfakta programı nerede çekiliyor? Kanal D İç yapımların yönetmenliğinde ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın çekimleri İstanbul Kağıthane'de bulunan TVS stüdyolarında yapılıyor. Kağıthane'deki TVS stüdyolarında sadece Gelinim Mutfakta değil, Çarkıfelek ile beraberinde birçok program da çekiliyor.