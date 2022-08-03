GELİNİM MUTFAKTA ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman?

Gelinim Mutfakta isimli yarışma programı büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Sezon finali yapmasının ardından program izleyicileri konu hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon tarihi henüz belli değil. Programın eylül ayında başlaması bekleniyor.
GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gelinim Mutfakta başvuruları www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 37 07 adlı WhatsApp adresinden alınıyor ve 3 gün içinde geri dönüş yapılıyor.