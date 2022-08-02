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    • Haberler
    • 02.08.2022 08:53
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    • 02.08.2022 08:56
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    MEBBİS 2 Ağustos 2022 il dışı görevden ayrılma işlemleri! MEB öğretmen il dışı ilişik kesme nasıl yapılır? MEBBİS İl dışı tayin sonuçları...

    İl dışı ilişik kesme işlemleri ne zaman yapılacak? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Dün il dışı atama başvuru sonuçları açıklanmıştı. Şimdi gözler ilişik kesme işlemlerine çevrildi. MEBBİS Ağustos 2022 il dışı görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il dışı ilişik kesme nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEBBİS 2 Ağustos 2022 il dışı görevden ayrılma işlemleri! MEB öğretmen il dışı ilişik kesme nasıl yapılır? MEBBİS İl dışı tayin sonuçları...

    İl dışı atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler için şimdi sırada görevden ayrılma işlemleri var. Haberimizin içerisinde il dışı ilişik kesme işlemlerine dair merak edilenler yer alıyor. Peki, MEBBİS Ağustos 2022 il dışı görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il dışı ilişik kesme nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

    MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

    SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

    Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

    - Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

    - Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

    a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

    b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

    c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

        Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

        Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

        - Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

        - Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

        - Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

        - Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

        AYRILMA İŞ VE İŞLEMLERİ

        1. Okul müdürlüğü tarafından yolluklu veya yolluksuz hazırlanan yukarıda yazılı evrakları alır. (Ayrılma Yazısı hariç)

        2. Personel Nakil Bildirimlerini şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürüne götürerek imza ve mühür işlemlerini tamamlar.

        3. Personel Nakil Bildirimlerini imzalama işlemi için malmüdürlüğüne götürür.

        4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri bölümünde SGK-KBS çıkış işlemini yapar.

        5. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 2 adet personel nakil bildirimi, 2 adet kararname, yolluk varsa 2 adet yolluk bildirimi ve 2 adet aile bildirim formu elden teslim edilir.

        6. Atama bölümünde 1 adet personel nakil bildirimi ve 1 adet kararname ile MEBBİS ve HİTAP çıkış işlemini yapar. Evraklar özlük bölümüne elden teslim edilir.
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