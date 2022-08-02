İl dışı atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler için şimdi sırada görevden ayrılma işlemleri var. Haberimizin içerisinde il dışı ilişik kesme işlemlerine dair merak edilenler yer alıyor. Peki, MEBBİS Ağustos 2022 il dışı görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il dışı ilişik kesme nasıl yapılır? İşte merak edilenler!