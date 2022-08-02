İl dışı atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler için şimdi sırada görevden ayrılma işlemleri var. Haberimizin içerisinde il dışı ilişik kesme işlemlerine dair merak edilenler yer alıyor. Peki, MEBBİS Ağustos 2022 il dışı görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il dışı ilişik kesme nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?
Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)
- Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.
- Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:
a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.
b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.
c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.