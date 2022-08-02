NETLEŞTİ! Bu ay ne kadar (kaç para) emekli maaşı alırım? 2022 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

Bilindiği gibi SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında arttı. Geçen sene 1500 TL olarak yapılan en düşük emekli aylığı bu sene 2 bin 500'ye çıkartıldı. Sonrasında da geride bıraktığımız hafta ek gösterge ile alakalı yasaun Meclis'teki görüşmeleri esnasında 3 bin 500 liraya yükseldi.