Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.08.2022 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2022 10:01
    ABONE OL

    NETLEŞTİ! Bu ay ne kadar (kaç para) emekli maaşı alırım? 2022 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

    Seneler boyu gece gündüz çalışıp emekliliği bekleyen vatandaşlar için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kişiler emekli olacağı gün gelip çattığında ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyor. Emekli maaşı hesaplamak olası fakat ilk olarak alacağınız emekli maaşının ödenen prim miktarı gibi farklı kıstaslara göre değiştiğini belirtelim. e-Devlet aracılığı ile emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. İşte 2022 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu... Peki bu ay ne kadar (kaç para) emekli maaşı alırım?

    takvim.com.tr
    NETLEŞTİ! Bu ay ne kadar kaç para emekli maaşı alırım?

    TÜİK doğrultusundan belirtiler enflasyon oranıyla eş güdümlü emekli zammı belli olurken, emekliliğini bekleyen milyonlarca vatandaş ise ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna cevap aramaya başladı. SGK'nın 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olanlar emekli maaş hesaplama robotunu araştırıyor. Torba yasa ile eş güdümlü en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre emekli aylığı alt sınırı 3 bin 500 lira olacak. Peki 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur bütün emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte 2022 Emeklilikte Maaş HESAPLAMA ROBOTU...

    Bilindiği gibi SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında arttı. Geçen sene 1500 TL olarak yapılan en düşük emekli aylığı bu sene 2 bin 500'ye çıkartıldı. Sonrasında da geride bıraktığımız hafta ek gösterge ile alakalı yasaun Meclis'teki görüşmeleri esnasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    2022 EMEKLİLİKTE MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

    4B Bağ-Kur emekli maaşı amacıyla vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar lüzumlu bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

        NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

        Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bulgularınız çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.

        Bunun amacıyla;

        uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasına gidin.

        Cinsiyetiniz,

        Doğum tarihiniz,

        Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

        Hizmete başlama tarihi,

        SSK prim ödeme gün sayınız,

        Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

        Hizmete başlama tarihi,

        SSK prim ödeme gün sayınız,

        Diğer sandıklara ait gün sayınız,

        Askerlik/Sanatçı gün sayınız,

        Fiili gün sayınız,

        Yurtdışı gün sayınız,

        3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

        4A EMEKLİLİK HESABI

        Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre farklılık göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak amacıyla; uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin. T.C Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihinizi yazın. 'Sorgula' butonuna basın. Bu prosedür sonunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4B EMEKLİLİK HESABI

        uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.

        TC Kimlik numaranızı,

        Kurumu ve emniyet kodunu yazın.

        Bu prosedür sonunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
            Çelebi’den CHP beslemesi medyaya salvo
            Haberler Ekonomi NETLEŞTİ! Bu ay ne kadar (kaç para) emekli maaşı alırım? 2022 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!
                SON DAKİKA