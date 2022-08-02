NETLEŞTİ! Bu ay ne kadar (kaç para) emekli maaşı alırım? 2022 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

TÜİK doğrultusundan belirtiler enflasyon oranıyla eş güdümlü emekli zammı belli olurken, emekliliğini bekleyen milyonlarca vatandaş ise ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna cevap aramaya başladı. SGK'nın 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olanlar emekli maaş hesaplama robotunu araştırıyor. Torba yasa ile eş güdümlü en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre emekli aylığı alt sınırı 3 bin 500 lira olacak. Peki 4A, 4B, 4C SSK Bağ-Kur bütün emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte 2022 Emeklilikte Maaş HESAPLAMA ROBOTU...
Bilindiği gibi SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında arttı. Geçen sene 1500 TL olarak yapılan en düşük emekli aylığı bu sene 2 bin 500'ye çıkartıldı. Sonrasında da geride bıraktığımız hafta ek gösterge ile alakalı yasaun Meclis'teki görüşmeleri esnasında 3 bin 500 liraya yükseldi.
2022 EMEKLİLİKTE MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU
4B Bağ-Kur emekli maaşı amacıyla vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar lüzumlu bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.