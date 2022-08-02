ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar yüzyüze uygulanmaya devam ediyor ve gündemde sıklıkla ÖSYM KPSS sınav görevli ücretleri 2022 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sınav takvimini takip eden hem görev alırken hem de ücret kazanmak isteyenler başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, KPSS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler!
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Gözetmen: 210 TL
Yedek Gözetmen: 200 TL
Salon Başkanı: 250 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL