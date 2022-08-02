ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar yüzyüze uygulanmaya devam ediyor ve gündemde sıklıkla ÖSYM KPSS sınav görevli ücretleri 2022 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sınav takvimini takip eden hem görev alırken hem de ücret kazanmak isteyenler başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, KPSS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler!