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    • Haberler
    • 01.08.2022 23:03
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    • 01.08.2022 23:28
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    Ankara metro intiharı SON DAKİKA! Ankara metro intihar eden kişi öldü mü, neden intihar etti?

    Ankara metro istasyonunda intihar ettiği beliritlen kişi hgakkında detaylar merak edildi.

    takvim.com.tr
    Ankara metro intiharı SON DAKİKA!

    Kızılay Metro İstasyonu'nda yaşanan intihar girişimi sonrası emniyet yetkilileri güvenliği sağladı.Olay Yeri İnceleme Ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Metro seferleri Kızılay durağında iptal edildi!

    İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerinde! Metro altında kalan ve intihar ettiği iddia edilen vatandaşın vagon altından çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

    Kızılay Metro İstasyonu ulaşıma kapatıldı.

    İntahar eden kişinin kimliği belli oldu. 32 yaşındaki E.K. adlı şahıs. Ankaray metrosunun Kızılay durağında canına kıydı.
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    Haberler Haberler Ankara metro intiharı SON DAKİKA! Ankara metro intihar eden kişi öldü mü, neden intihar etti?
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